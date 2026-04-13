「ギャアア！」運転中のクルマに「虫」が！ でも慌てて潰すのは“絶対NG”！

2026年も4月に入り、すっかり気温も暖かくなってきました。

窓を開けて春の心地よい風を感じながらのドライブは、この季節ならではの楽しみです。

【画像】「ええぇぇ！！」 これが「虫が寄ってくるクルマ」です！（15枚）

しかし、気候が良くなると同時に活発になるのが、さまざまな虫たち。

換気のために窓を少し開けて走っていたり、休憩中にドアを開けっ放しにしていたりすると、不意にハエや蜂、カメムシなどの虫が車内に飛び込んでくることがあります。

運転中に耳元で羽音が聞こえたり、フロントガラスの内側を虫が這っているのを見つけたりすると、誰しも焦ってしまうもの。

しかし、正しい対処法を事前に知っていれば、パニックに陥ることはありません。

車内に虫が侵入した際に最も危険なのは、虫そのものよりも、驚いたドライバーがパニックを起こしてしまうことです。

虫を追い払おうとして運転から気を逸らし、ハンドルから手を離してしまったり、慌てて急ブレーキを踏んだりすると、重大な交通事故に直結する恐れがあります。

虫が入ってきたことに気づいたら、まずは意識的に深呼吸をして落ち着き、周囲の交通状況を確認した上で、路肩や駐車場などの安全な場所にクルマを停めることが、最優先の行動となります。

そしてクルマを安全に停車させたら、いよいよ虫を車外へ追い出します。

このとき、タオルや手で虫を叩き落とそうとしたり、無理に追いかけ回したりするのは避けるべき。

虫が興奮して予期せぬ動きをしたり、蜂などの場合は刺されたりする危険性が高まります。

また、カメムシのように刺激を与えると強烈な悪臭を放つ虫もいるほか、うっかり潰すと内装にシミができる場合もあるため、物理的な攻撃は極力控えましょう。

安全かつ効果的に虫を追い出す方法として推奨されるのが、クルマの空調設備を活用したテクニックです。

まずはクルマの窓をすべて全開にします。その状態で、エアコンの設定を「外気導入」に切り替え、風量を最大に設定します。

こうすることで車外から大量の空気が取り込まれ、車内の空気圧が高まるため、開け放たれた窓に向かって空気の流れが生まれます。

車内に迷い込んだ虫は、この空気の通り道に乗って、自然と車外へ押し出されやすくなるのです。

走行中に窓を開けて風圧で追い出そうとするよりも、停車してこの方法を試すほうが確実で安全です。

一方で、車内で虫を見つけたからといって、家庭用の殺虫スプレーを使用することは推奨されません。

密閉された狭い車内で殺虫成分を散布すると、乗員が吸い込んでしまって体調不良を引き起こす原因になります。

さらに、スプレーの成分が窓ガラスの内側に付着するとギラギラとした油膜になり、視界を著しく悪化させるほか、シートや内装の変色を招くこともあるのです。

また、虫の侵入を未然に防ぐための予防策も大切です。

乗り降りや荷物の積み下ろしの際は、ドアやトランクを開けている時間をなるべく短くするよう意識してください。

さらに、車内に置いている芳香剤の香りにも注意が必要。

虫は甘い花の香りや柑橘系の匂いに引き寄せられる習性があるため、虫の活動が活発な春から夏にかけての季節は、ミントやハーブ系など虫が嫌がる香りのアイテムを選ぶのもひとつの有効な手段と言えます。

※ ※ ※

暖かな春のドライブは非常に快適ですが、予期せぬ虫の侵入はいつ起こるかわかりません。

いざというときに備え、前もってクルマの機能を使った賢い追い出し方を覚えておき、安全で心穏やかなカーライフを楽しみましょう。