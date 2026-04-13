Jカップ・瀬戸環奈、体調不良で仕事欠席→母“ママカン”の手料理公開
“1000年に1人の天才Jカップ”として注目を集めた瀬戸環奈が、13日までに自身のSNSを更新。週末に体調不良で仕事を欠席したことを報告した。
【写真】瀬戸環奈の近影と母“ママカン”の手料理（ストーリーズ）
瀬戸は10日に自身のXで、「お知らせ」と題し「明日のチェキ会ですが、体調不良のためお休みさせていただくことになりました」「直前までどうにかできないかと考えていたのですが、事務所と相談の上、今回はこのような判断となりました」「楽しみにしてくださっていた方、予定を空けてくれてた方、本当にごめんなさい」と謝罪。12日のイベントも体調不良で延期となった。
12日には、インスタグラムのストーリーズを更新。「ママカン（編集部注＝瀬戸の愛称・セトカンにちなんだもの）の看病ver.ご飯」とし、おかゆや小鉢的な料理が並んだ食卓を公開。「沢山心配かけてしまってごめんね！元気いっぱいチャージしてみんなと会えるように頑張ります」と結んだ。
【写真】瀬戸環奈の近影と母“ママカン”の手料理（ストーリーズ）
瀬戸は10日に自身のXで、「お知らせ」と題し「明日のチェキ会ですが、体調不良のためお休みさせていただくことになりました」「直前までどうにかできないかと考えていたのですが、事務所と相談の上、今回はこのような判断となりました」「楽しみにしてくださっていた方、予定を空けてくれてた方、本当にごめんなさい」と謝罪。12日のイベントも体調不良で延期となった。
12日には、インスタグラムのストーリーズを更新。「ママカン（編集部注＝瀬戸の愛称・セトカンにちなんだもの）の看病ver.ご飯」とし、おかゆや小鉢的な料理が並んだ食卓を公開。「沢山心配かけてしまってごめんね！元気いっぱいチャージしてみんなと会えるように頑張ります」と結んだ。