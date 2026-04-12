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Claude Codeで構築したAI秘書からIKEA製品まで、生活と仕事の質を底上げする便利グッズ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTuber兼ソフトウェアエンジニアのリスキーが、「自分専用AI秘書、作ったら仕事が快適になった。【40代の3月ベストバイ】」と題した動画を公開した。動画では、最新のゲームソフトからIKEAのインテリアアイテム、そして自身の作業環境を劇的に改善した「Claude Code」を用いた自分専用AI秘書の構築まで、3月に買ってよかったものを多角的な視点で紹介している。



動画前半では、Nintendo Switch 2用ソフト『バイオハザード レクイエム』の魅力を語った後、部屋の印象を明るくするIKEAのラグ「SKOGSDUVA（スコグスドゥーヴァ）」や、踏み心地と吸水性に優れた499円のバスマット「TOFTBO（トフトボー）」などをピックアップ。バスマットについては、「雲の上を踏んでるみたいな、ふわっとした感触が続く」と、その心地よさを絶賛した。



さらに、無骨なデザインが特徴のIKEAのフロアランプ「HEKTAR（ヘクタル）」と、SwitchBotの「リモートボタン」および「スマートプラグ」を組み合わせたスマートホーム化の事例を披露。複数の間接照明を「ワンタップで全部コントロールできる」と語り、スマートホーム初心者でも手軽に導入できる快適な環境の構築方法を提案している。



動画後半で最も熱を込めて語られたのが、ターミナル上で動作するAI「Claude Code」を用いた、自分専用AI秘書の構築である。複数のタスクやログの整理にストレスを感じていたリスキーは、AIやスクリプト、各種ツールを統合した「コックピット環境」を自作。「AIに考えてもらうのではなく、AIに働いてもらう感覚」と表現し、タスク登録やリサーチ、議事録の生成などをターミナル上で一元管理することで、仕事の効率化とストレス軽減に成功したと明かした。



日常生活を豊かにするコストパフォーマンスの高いアイテムから、最新AIを駆使した高度な作業基盤の構築まで、幅広いジャンルのベストバイを紹介した本動画。日々の生活や仕事をより快適にアップデートしたいと考える人にとって、多くの実践的なヒントが得られる内容となっている。