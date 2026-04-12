世界中を震撼させたエプスタイン事件。1月30日（現地時間、以下同）、米司法省が故ジュフリー・エプスタイン元被告に関する捜査資料、通称「エプスタイン文書」を公開して以降も依然として注目度は高い。そんななかで4月9日には、メラニア・トランプ米大統領夫人が異例の声明を発表。エプスタイン元被告との関係性を真っ向から否定する内容だった。

【写真】エプスタイン邸に置かれた写真立て。中央にはトランプ大統領とメラニア夫人が

大手紙国際部記者が解説する。

「1990年代〜2000年代の長期間にわたって、10代の少女を含む未成年の女性たちの人身売買および性的虐待に関わったとされるエプスタイン元被告。その裏には政財界や芸能界の大物らが絡む大規模な"買春ネットワーク"が存在するとの疑惑もある。

『エプスタイン文書』はあくまで捜査資料であり、文書内に名前が登場する人物の犯罪行為を裏付けるものではないですが、公開された約300万枚の資料には、マイクロソフトの創業者であるビル・ゲイツ氏（70）や英アンドリュー元王子（66）など何十人もの著名人の名前が登場している。以前から元被告と親交があったと知られているドナルド・トランプ大統領（79）にも疑惑の目が向くなか、大統領は『既に関係を断ち切っている』と説明しています」

メラニア夫人は、ホワイトハウスで開いた緊急会見の中で、「エプスタイン（元被告）と友人だったことは一度もない」「共犯者であるギレーヌ・マクスウェル（受刑者）と関係をもったことは一度もない」と加害者らとの関係性を否定し、「私は犠牲者でもない」とも語った。

夫人が公式な声明を発表した背景には、昨年8月にバイデン前大統領の次男ハンター・バイデン（56）が発した"爆弾発言"がある。

「ハンター氏は、米ネットメディアのインタビューで、エプスタイン元被告がトランプ大統領に『メラニア夫人を紹介した』と主張。さらに、夫人と元被告は『とても深い繋がりがある』と述べていました。

これに対し、夫人は『虚偽の中傷であり極めて下品』と猛烈に非難。10億ドルの損害賠償請求をすると警告していました」

浴衣姿の女性が…

前出・国際部記者が続ける。

「メラニア夫人と元被告、マクスウェル受刑者の交友関係は、会見の場で否定されたものの、いまだ説明が不足していると感じている国民は多いことでしょう。

エプスタイン文書の中には、元被告が所有していた邸宅内で、トランプ大統領とメラニア夫人、元被告のスリーショット写真が飾られていたことを示す画像があったり、FBIの報告文書内に被害女性とみられる人物による『元被告がトランプ氏にメラニア氏を紹介した』というハンター氏の主張と同じ証言が残っていることが明らかになっています」

全米が揺れる一大事件の全貌は、まだ明らかになっていない。

「現在も文書の分析は進んでいます。複数の裁判資料によると、エプスタイン元被告は、未成年の少女らにマッサージの仕事という名目で邸宅に誘い込んだ上での性的な虐待や、少女同士に行為をさせて自ら楽しむといった暴行に及んでいたことが明らかになっている。

資料の中には、『寿』や『福』などの漢字がデザインされた浴衣を着た女性が、別の女性と見られる裸の人物にまたがる写真も発見されている。あまりに数が膨大なため、全ての分析が完了するのはまだ先かと思いますが、今後も世間は真実を求め続けていくでしょう」

まだまだ明らかになっていない事実は多い──。