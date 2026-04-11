【実話】「3股はダメージでかいよね！もはやギャグでしょ(笑)」消したい黒歴史に言及してくるデリカシー皆無の友人からの一言【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
2024年11月にmamagirlで公開され、ネット上で大きな反響を呼んだ漫画『この子、彼氏に3股されたらしいw』。本作は実話をベースに、プロット担当の梅田さんと作画担当の瀬戸うなぎさんが制作した。デリカシーのない友人に翻弄される主人公の姿を通じ、日常に潜む人間関係の難しさを描いている。
■合コンの席で過去を暴露する無神経な友人
大学生のカホは、彼氏に3股をかけられたショックから立ち直れずにいた。そんな彼女に友人のエミリは「もはやギャグ」と笑い飛ばし、強引に合コンをセッティングする。当日、カホが席を外した隙に事態は最悪の方向へ動き出した。エミリは男子たちの前で「カホって元カレに3股されたんだよ〜！」と暴露し、場を盛り上げようとしたのだ。
カホがテーブルに戻ると、男子たちは気まずそうに顔を伏せていた。エミリはカホの成績のよさを自慢するなど、一見すると親友を想うような振る舞いも見せる。しかし、そのあまりにも欠如したデリカシーが周囲をドン引きさせる。自分のプライバシーを笑いのネタにされたカホの怒りは、ついに限界に達する。
■デリカシーのない相手への対処法と実話の重み
怒ったカホと逆ギレするエミリは大喧嘩となり、現場は険悪な雰囲気に包まれる。梅田さんは「身近にいる、ちょっとイラっとする人」をテーマに据えることで、読者の共感を目指したという。本作のエピソードは、実際に複数の知人から聞いたさまざまな話を組み合わせて作られている。
作画の瀬戸さんは、他人の嫌な過去を平気で話す人について「そりゃ不快です(笑)」と率直な思いを語る。その場の空気を壊さずに話を逸らしたり、適切に注意したりできるスキルを磨くことが、こうした問題への自衛策となるだろう。mamagirlでは、このように女性が共感できるエピソードが多数投稿されており、人間関係を円滑にするヒントが隠されている。
取材協力：mamagirl編集部・梅田/瀬戸うなぎ
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