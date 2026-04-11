スヌーピータウンショップ限定！MLBコラボの新作Tシャツ&バッグがドジャース・ヤンキース・カブスの3チームで登場
スヌーピータウンショップから、毎年好評の「PEANUTS(ピーナッツ)」×MLB(メジャーリーグベースボール)コラボコレクションの2026年版が登場。ロサンゼルス・ドジャース、ニューヨーク・ヤンキース、シカゴ・カブスの人気3チームデザインで、半袖Tシャツ、半袖スウェット、トートバッグ、エコバッグが、全国のスヌーピータウンショップにて数量限定で発売中だ。
【画像】PEANUTS×MLBコラボコレクション、すべて見る
■チームカラー全開！全4型のラインナップ
「半袖Tシャツ」(各3960円)は、M・Lの2サイズ展開。各チームごとにポーズや構図が異なり、それぞれの“らしさ”が出ているのが楽しい。
「半袖スウェット」(各5280円)は、サングラス姿の“ジョー・クール”スヌーピーにチームロゴを組み合わせたデザイン。ヴィンテージ感のある風合いとストリートテイストで、デニムと合わせるだけでさまになる1枚。サイズはM・L。
「トートバッグ」(各3960円)は、コットン素材のナチュラルなカラーに、チームキャップをかぶったチャーリー・ブラウンとスヌーピーのプリントが映える。「エコバッグ」(各3300円)は、キャップをかぶったスヌーピーやウッドストックがちりばめた総柄デザイン。スヌーピーの顔型ポーチ付きで、折りたたんで持ち歩ける。買い物用のサブバッグとして、デイリーに活躍してくれるはず。
■4月下旬には第二弾も
野球はPEANUTSの仲間たちにとって切り離せないスポーツ。チャーリー・ブラウン率いる万年負けチームの奮闘は、原作ファンならおなじみのエピソードだ。2026年4月下旬には第二弾の発売も予定されているとのこと。商品はスヌーピータウンショップ限定かつ数量限定のため、気になるチームがある人は早めに最寄りの店舗でチェックしてみて。
※店舗によって品ぞろえが異なります。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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■チームカラー全開！全4型のラインナップ
「半袖Tシャツ」(各3960円)は、M・Lの2サイズ展開。各チームごとにポーズや構図が異なり、それぞれの“らしさ”が出ているのが楽しい。
「半袖スウェット」(各5280円)は、サングラス姿の“ジョー・クール”スヌーピーにチームロゴを組み合わせたデザイン。ヴィンテージ感のある風合いとストリートテイストで、デニムと合わせるだけでさまになる1枚。サイズはM・L。
「トートバッグ」(各3960円)は、コットン素材のナチュラルなカラーに、チームキャップをかぶったチャーリー・ブラウンとスヌーピーのプリントが映える。「エコバッグ」(各3300円)は、キャップをかぶったスヌーピーやウッドストックがちりばめた総柄デザイン。スヌーピーの顔型ポーチ付きで、折りたたんで持ち歩ける。買い物用のサブバッグとして、デイリーに活躍してくれるはず。
■4月下旬には第二弾も
野球はPEANUTSの仲間たちにとって切り離せないスポーツ。チャーリー・ブラウン率いる万年負けチームの奮闘は、原作ファンならおなじみのエピソードだ。2026年4月下旬には第二弾の発売も予定されているとのこと。商品はスヌーピータウンショップ限定かつ数量限定のため、気になるチームがある人は早めに最寄りの店舗でチェックしてみて。
※店舗によって品ぞろえが異なります。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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