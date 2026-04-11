プロ野球パ・リーグは11日、3試合が行われました。

首位ソフトバンクは、1点ビハインドも4回柳田悠岐選手のレフトスタンドへのホームランで同点。6回には牧原大成選手の勝ち越しタイムリー、柳町達選手の犠牲フライ、近藤健介選手の3ランホームランで一挙5得点。日本ハムのエース伊藤大海投手を攻略し逆転勝利を飾りました。日本ハムはソフトバンク相手に今季4戦4敗となっています。

楽天は打線が援護。YG安田選手、太田光選手の今季1号ホームランが飛び出すなど13安打11得点の猛攻。今季初先発となった早川隆久投手は7回1失点の好投で連敗をストップさせました。一方敗れたオリックスの連勝は3でストップ。先発の九里亜蓮投手が4回途中5失点と踏ん張りきれませんでした。

西武は初回に渡部聖弥選手、カナリオ選手のタイムリーで4点を先制。先発の武内夏暉投手は7回1失点の好投で今季初勝利。抑え起用となっているドラフト2位ルーキー岩城颯空投手は4セーブ目を記録しました。5安打2得点に抑えられ敗れたロッテは、西武に抜かれ最下位となっています。

＜11日のパ・リーグ結果＞

◆ソフトバンク 6−3 日本ハム

勝利【ソフトバンク】上沢直之 (1勝)

敗戦【日本ハム】伊藤大海 (1勝1敗)

本塁打【ソフトバンク】柳田悠岐2号、近藤健介5号【日本ハム】矢澤宏太1号

◆楽天 11−4 オリックス

勝利【楽天】早川隆久(1勝)

敗戦【オリックス】九里亜蓮(1勝1敗)

本塁打【楽天】YG安田1号、太田光1号【オリックス】麦谷祐介1号、宗佑磨3号

◆西武 5−2 ロッテ勝利【西武】武内夏暉(1勝1敗)敗戦【ロッテ】田中晴也(1勝1敗)セーブ【西武】岩城颯空(4S)本塁打【ロッテ】山本大斗1号