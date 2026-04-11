雨宮天『かのかり』OPテーマ「ノンシナリオ・エチュード」MV公開！ 異なる2つの“雨宮天”が織りなすエチュード

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数々の作品でメインキャストを務め、声優ユニット・TrySailのメンバーとしても活動する雨宮天が、5月27日にリリースするEP『ノンシナリオ・エチュード/雨宮天作品集2-Theory-』の表題曲「ノンシナリオ・エチュード」のMVを公開した。

■アーティストとしてのあらたな一歩を踏み出した一曲

彼女がヒロインを務めるTVアニメ『彼女、お借りします』第5期のオープニングテーマに決定している「ノンシナリオ・エチュード」は、雨宮自身が作詞・作曲を担当。彼女が作詞・作曲を手がけた楽曲がタイアップに起用されるのは今回が初となり、アーティストとしてのあらたな一歩を踏み出した一曲となっている。

MV公開に先立ち、事前に公開されたプレミア配信の待機画面ではティザー映像が放映され、着飾った雨宮と、部屋でくつろぐ雨宮という対照的な2つの世界観が展開。サムネイルでは、こちらを見つめながらラフな装いで“美顔ローラー”を頬に当てる姿が切り取られており、これまでにない等身大の姿が話題を呼んでいた。

「ノンシナリオ・エチュード」のアップテンポなサウンドに合わせて軽快に場面が展開し、2つの世界観を行き来する構成は、まるで寸劇のような仕上がりに。これまでの雨宮のイメージとはまた一味違う、新たな魅力を発揮した作品となっている。

■リリース情報

2026.05.27 ON SALE

EP『ノンシナリオ・エチュード/雨宮天作品集2-Theory-』

■関連リンク

TVアニメ『彼女、お借りします』(第5期)公式サイト

https://kanokari-official.com/

雨宮天 OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/amamiyasora/