井ノ原快彦が自身のInstagramで、松岡昌宏との2ショット写真を投稿した。

■井ノ原快彦「中学1年間の時のエピソードも喋ったなぁ」

【写真】「渋い」「胸熱」と話題、井ノ原快彦と松岡昌宏“マボイノ”の貴重2ショット

井ノ原は「本日、アド街で久しぶりに松岡と共演」と顔文字を添えながら3点の写真を投稿した。

井ノ原は赤ベースのチェック柄シャツ姿で、首元からは白いTシャツがちらり。一方、松岡は、黒いTシャツにサングラス、そして腕の白い時計が目を引くモノトーンコーデで登場。

1枚目の写真では松岡が井ノ原を紹介するように指差し、井ノ原はキメ顔。2枚目はすまし顔。3枚目は口をとがらせるような表情の井ノ原と下唇を出すような松岡と思い思いの表情で写っている。

2人は、井ノ原が司会を務めるテレビ東京『出没！アド街ック天国』4月11日の放送回で共演する予定だ。

井ノ原は、「中学1年間の時のエピソードも喋ったなぁ」と収録を回顧。続けて「で、今度松岡のYouTubeにも出していただくことになりました。その時の写真。お楽しみに！」と結んだ。

この投稿には、「渋い」「だいすきなおふたりの共演楽しみ」「胸熱です」「久々の同級生コンビ」「松岡くんもお元気そう」「マボイノコンビが落ち着く」「J-FRIENDS世代にとっては胸熱」「エモいコンビ」など懐かしむ声が寄せられた他、「サイコメトラーEIJI大好きだった」と、1997年、1999年に放送された松岡主演ドラマ『サイコメトラーEIJI』での共演を懐かしむ声も寄せられていた。

■写真：井ノ原快彦、松岡昌宏“マボイノ”の貴重2ショット