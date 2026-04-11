【ライブレポート】[Alexandros] 7年ぶりFCツアーが開幕！「今日のセットリスト、我ながらいいな（笑）」（川上洋平）

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[Alexandros]のファンクラブツアー『FC TOUR “ACCESS ALL AREA”』が４月10日、神奈川・横浜ベイホールで開幕した。

■前半では最初期曲も含んだレアな楽曲を次々と演奏

FC会員限定ライブツアーは7年ぶりとなり、今回は全国9ヵ所で開催される。このツアーが発表された際に川上洋平（Vo、Gu）は「15年という歴史はいったん忘れて、気持ちの入れ替えをするようなライブをしたいなと。0からスタートのような」とコメント。その言葉どおり、原点回帰とあらたな始まりを同時に感じさせるステージを繰り広げられた。

ライブの前半のセットリストは、シングルのカップリング曲、アルバムの収録曲などが中心。最初期曲も含んだレアな楽曲が次々と演奏されたのだが、さすがはファンクラブ限定ライブだけあり、すべての曲に強烈なリアクションが起こり、会場全体のテンションは瞬く間にピークに達した。

「最近ファンクラブに入った人は知らない曲もあるよね？ 僕らも久々にやる曲ばかりです」（川上）、「ほぼ新曲みたいなもの（笑）」（磯部寛之 / Ba、Cho）というリラックスしたやり取りも、ファンクラブ・ツアーならではだろう。

強い雨のなか会場に足を運んだ観客に対し、「もっとずぶ濡れにさせます！ ソックスもピンクにするよ！」（川上）というシャウトとともに放たれたのは「Paint Your Socks Into Pink」（シングル「Run Away/Oblivion」収録）。川上、磯部、白井眞輝（Gu）、リアド偉武（Dr）、サポートギタリスト・MULLONの演奏もいつも以上にアグレッシブ。コアなファンの目の前でロックバンドとしての攻めの姿勢を見せつけた。

「最近はイベントやフェスに呼んでもらうことが多くて。それも楽しいんだけど、やっぱりワンマンは最高。今日のセットリスト、我ながらいいな（笑）」と川上が楽しそうに話すと、会場からは「セトリやばい！」「最高！」という声が飛んだ。

■アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』OPテーマ「Hallelujah」も 初披露

後半では新曲も披露。まずは「ENDROLL」（映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』挿入歌）。川上、SennaRinのデュエットソングを[Alexandros]バージョンとしてリアレンジし、鋭利なロックチューンとして昇華させていた。

そして、この春放送スタートしたアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』オープニングテーマ「Hallelujah」も 初披露。“強さとは？”というテーマを掲げたこの曲からは、現在の[Alexandros]の状態の良さ、さらなる未来へと突き進むパワーがはっきりと伝わってきた。

アンコールで披露された6曲を含めて全22曲を演奏。レアな楽曲を中心にしたセットリストから伝わってきたのは、ロックバンドとしての独創性とアイデンティティそのものだった。

さらに特筆すべきはオーディエンスの素晴らしさ。すべての楽曲に全力で応え、拳を上げて、シンガロングを広げたファンクラブ会員たちの笑顔と熱気こそが、この日のライブの主役だったと言っていいだろう。

TEXT BY 森朋之

PHOTO BY 河本悠貴

■ライブ情報

『FC TOUR “ACCESS ALL AREA”』

04/10（金）神奈川・横浜ベイホール

04/23（木）大阪・GORILLA HALL OSAKA

04/30（木）愛知・名古屋ダイアモンドホール

05/08（金）香川・高松festhalle

05/09（土）広島・BLUE LIVE HIROSHIMA

05/21（木）群馬・高崎スタジオシアター

05/24（日）東京・Zepp Shinjuku（TOKYO）

05/28（木）新潟・新潟LOTS

06/05（金）京都・KBSホール

■関連リンク

[Alexandros] OFFICIAL SITE

https://alexandros.jp