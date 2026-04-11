GENICの全国ホールツアー＜GENIC LIVE TOUR 2026 -TIMES-＞が4月10日（金）グランキューブ大阪 メインホールにて幕を開けた。

今回発表されたツアーのテーマは「TIMES」(読み：タイムズ)。これまでのGENICのツアーの中でも今作は特にコンセプチュアルなテーマとなっており、昨年の武道館公演を経てGENImin（ファンの呼称）から受け取った「輝石」が悪の組織に盗まれ、しかも輝石を探すGENICの7人は無実の罪を着せられ投獄されてしまうというストーリーが作られている。監獄から抜け出し、「輝石」を奪還するための旅となるのが本ライブツアーだ。

本ライブの構成はコンセプトにちなんだ“Escape”“Night City”“First Light”“Oasis”“GENImin”という5つのシーンに分かれる。

オレンジの囚人服衣装を身に纏った7名は、本ツアーのために作られた完全未公開の新曲「THE TIMES」でステージに登場。華やかなブラスのイントロから始まり、客席のボルテージも上がる。当楽曲はメンバーの西澤呈も制作に携わっており、カウントダウンを入れたAメロや、メンバーのハイトーンが交差するサビなど、まさに「輝石」を奪還するための壮大な道のりと、支えてくれるGENIminの想いを胸に、強い意志を抱くGENICの現在を象徴する楽曲となっている。

また、今ライブツアー初の試みとして撮影可能なコーナーを設けた。客席からは歓声が上がり、華やかなスパークラーの演出を背景に「IT’S SHOWTIME」を踊る7人にスマートフォンを向けていた。ツアーコンセプトでもある“記者”として訪れたGENIminたちが各SNSに撮影した動画を掲載し、終演後も皆でツアーの余韻を楽しめる仕掛けとなっている。

初日のアンコールでは、大阪公演Day1の日替わり楽曲として「春うらら」を披露。新生活・新学期の始まりに背中を押してくれる選曲となった。

＜GENIC LIVE TOUR 2026 -TIMES-＞は翌11日もグランキューブ大阪 メインホールにて開催され、大阪公演を皮切りにここから残り8都市を巡る。

■＜GENIC LIVE TOUR 2026 -TIMES-＞

2026年4月11日(土)【大阪】グランキューブ大阪 メインホール 16:00/17:00

2026年4月29日(水祝)【福岡】福岡サンパレス ホテル＆ホール 17:00/18:00

2026年5月16日(土)【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール 17:00/18:00

2026年5月17日(日)【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール 16:00/17:00

2026年5月29日(金)【兵庫】神戸国際会館こくさいホール 18:00/19:00

2026年5月30日(土)【兵庫】神戸国際会館こくさいホール 16:00/17:00

2026年6月7日(日)【宮城】仙台サンプラザホール 17:00/18:00

2026年6月14日(日)【埼玉】大宮ソニックシティ 大ホール 17:00/18:00

2026年7月4日(土)【神奈川】パシフィコ横浜国立大ホール 17:00/18:00

2026年8月22日(土)【福島】けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター） 大ホール 17:00/18:00

2026年8月29日(土)【東京】SGC HALL ARIAKE 17:00/18:00

2026年8月30日(日)【東京】SGC HALL ARIAKE 16:00/17:00 ■チケット料金

【指定席】\9,900-（税込）

※最新のチケット情報はNEWSページにてご覧ください

https://avex.jp/genic/news/detail.php?id=1131972 ■公演に関するお問い合わせ

大阪・兵庫公演：キョードーインフォメーション 0570-200-888(平日12:00〜17:00)

福岡公演：キョードー西日本 0570-09-2424(平日・土曜11:00〜15:00)

愛知公演：キョードー東海 052-972-7466(平日12:00〜18:00 土曜10:00〜13:00)

宮城・福島公演：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

埼玉・東京公演：@-Information https://supportform.jp/a-information（平日10:00〜17:00）

神奈川公演：KMミュージック 045-201-9999 （平日11:00〜13:00 / 15:00〜17:00）