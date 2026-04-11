Travis Japanの松田元太が自身のInstagramで、Travis Japanのメンバー全員で東京ディズニーシーを訪れたことを写真を添えて報告した。

【写真】松田元太が“カチューシャ”つけてはしゃぐTravis Japanメンバーの写真を大放出

■Travis Japan松田元太「7人でいると楽しい」

松田は、ハッシュタグで「GENsTAgram」「ディズニー」「東京ディズニーリゾートさんに招待していただいてシーに行ったよ」「7人で行ったよ」「TravisJapan」と綴り、計12点の写真を投稿した。

写真1枚目には、夜景をバックにメンバー7人の集合写真を投稿。写真向かって左一列目から松田元太、宮近海斗、七五三掛龍也。二列目左から川島如恵留、中村海人、松倉海斗、吉澤閑也の順に並び、全員が耳つきのカチューシャをつけてピースサイン。

この他にも4人ショットやソロショットなど、夜のパーク内を満喫した様子で写る写真が公開されている。

松田は、「7人でいると楽しい」とサングラスをかけた絵文字を添えて投稿。さらに「良い時間」「東京ディズニーリゾートさんありがとーございました」とサムズアップやおじぎの絵文字を添えて感謝を綴った。

この投稿を受けてフォロワーからは、「ずっと７人でいて」「幸せの塊」「天使が舞い降りた！」「多幸感の塊」「元太くんが幸せなら私も幸せ」とコメントが寄せられた他、「トラジャ最高」「みんないい笑顔」「こんなにたくさんの写真ありがとう」「トラジャ仲良すぎて嫉妬」などの声も多数見られた。

■写真：松田元太がTravis Japanメンバー集合写真などテーマパーク満喫ショットを大放出