ロッテは11日、4月29日の楽天戦、5月1日〜3日の西武戦で「GWエンジョイボールパーク」をテーマにした子供向け体験イベントの参加者の募集を開始したと発表した。

ゴールデンウィーク期間中、子供が様々な体験を楽しめるイベントを実施。グラウンドキーパーや中継リポーターなどの仕事を体験できる「スタジアムお仕事体験」をはじめ、試合後のグラウンドで、選手から直接「投げる・捕る」を教わりながらボール遊びを楽しめる「マリーンズ・キッズボールパーク」を実施。

さらに、「推し活体験」として、試合前にパフォーマンスを行うリアルピース、竹下☆ぱらだいす、PGによるライブを、グラウンド内の近距離で観覧できる企画など、計8種類のイベントを実施し、参加者を募集する。

各イベントの応募期間は、本日から4月15日（水）23時59分まで。事前抽選制となっており、当選者については4月17日（金）に随時メールにて通知する予定だ。対象年齢や募集人数、実施時間などの詳細については、球団公式ホームページにて。

▼ GWエンジョイボールパーク 募集イベント一覧

･ハテナブロックベースランニング体験 （実施日:4月29日/募集人数:100名）

･リアルピース/キッズ推し活ゾーン観覧（実施日:5月1日/募集人数:50名）

･親子キャッチボール（実施日:5月2･3日/募集人数:各日100組200名）

･竹下☆ぱらだいす/キッズ推し活ゾーン観覧 （実施日:5月2日/募集人数:50名）

･スタジアムお仕事体験（5月2･3日/募集人数:各日24名）

･マリーンズ・キッズボールパーク（実施日:5月2日/募集人数:200名）

･PG/キッズ推し活ゾーン観覧（実施日:5月3日/募集人数:50名）

･「ノラネコぐんだん」セレモニアルピッチ登板 （実施日:5月3日/募集人数:8名）