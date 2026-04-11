GWの「東京-大阪」旅行は“車なら安い”と思ってたら、高速+ガソリン代で「2万円」でショック！ これなら“新幹線”のほうが安くて時短になりますか？ 費用・時間を確認

車移動のリアルな費用はどれくらい？

東京～大阪間を車で移動する場合、まず大きな負担は高速道路料金です。通常時であれば休日割引が適用される場合もありますが、GW期間中は適用外となります。例えば、東名高速道路の東京ICから名神高速道路の吹田IC間はETC料金で1万840円となり、利用するインターにもよりますが片道で約1万円はかかります。

さらに、見落としがちなのがガソリン代です。走行距離はおよそ500キロメートルとなるため、燃費15キロメートル／リットルの車で計算すると約33リットルのガソリンが必要です。ガソリン価格を1リットル＝170円とすると、約5500円かかります。

つまり、車での移動費用は、合計で片道約1万5000～2万円が目安です。加えて、渋滞による燃費悪化やサービスエリアでの飲食代なども考えると、実際の出費はさらに増えるでしょう。



新幹線の費用と所要時間は？

一方、東海道新幹線を利用した場合、東京～新大阪間の運賃は、のぞみの最繁忙期の普通車指定席で1万5120円です。

車と新幹線の移動で、大きな違いが移動時間です。新幹線であれば約2時間半で到着しますが、車の場合は通常でも6～7時間、GWの渋滞時には10時間以上かかることも珍しくありません。時間的なコストも含めると、新幹線のメリットは大きいでしょう。



人数によっては車のほうが安くなる

ただし、車移動が必ずしも割高になるとは限りません。ポイントは、何人で移動するかです。

例えば、家族4人で移動する場合、車では約2万円ですが新幹線だと約1万5000円×4人＝約6万円かかり、車のほうが圧倒的に安くなります。

また、小さな子どもがいる場合は、周囲に気を遣わずに移動できる点や、荷物を多く積める点も大きなメリットです。

一方、長時間の運転による疲労や、渋滞ストレスは無視できません。特に、GWは事故や混雑も多く、想定以上に時間がかかるリスクがあります。



結局どちらがお得？ 判断のポイント

車と新幹線、どちらがお得かは一概には言えませんが、以下の点に注目すると判断しやすいでしょう。

・1～2人なら新幹線が有利

費用の差が小さく、時間短縮のメリットが大きいです。

・3人以上なら車が有利になりやすい

人数で割ると、コストが大幅に下がります。

・時間を重視するなら新幹線

渋滞リスクがなく、到着後の計画が立てやすいです。

・自由度を重視するなら車

途中の寄り道や荷物の多さなど、柔軟に対応できます。



まとめ

東京～大阪間の移動は、車だと約2万円、新幹線だと1人約1万5000円が目安です。一見すると車は高く感じますが、複数人での移動ならコストを抑えられます。

一方、GW特有の渋滞や時間ロスを考えると、新幹線の快適さも魅力です。費用だけでなく、人数や時間、快適さのバランスを考えて、自分に合った移動手段を選びましょう。



出典

西日本高速道路株式会社 休日割引

東海旅客鉄道会社 西日本旅客鉄道株式会社 九州旅客鉄道株式会社 スマートEX

執筆者 : 仲千佳

2級ファイナンシャル・プランニング技能士