◆ファーム・リーグ ロッテ―日本ハム（１１日・ロッテ浦和）

ロッテのドラフト１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝がファーム・リーグの日本ハム戦（ロッテ浦和）に先発して、プロデビューした。１／３回、２７球を投げて１安打、３四球、１死球、１奪三振、３失点の内容で最高球速は１５６キロをマークした。

初回、先頭の宮崎に四球、上川畑に死球、マルティネスに四球で無死満塁。有薗からはフォークで空振り三振を奪い１死をとったが、続く進藤には１５２キロ直球を中前にはじき返されて２点打。阪口に四球を与えて、交代を告げられた。

降板後は、球団広報を通じて「まずはけがなく登板を終えられて良かったです。悔しい結果となりましたが、次の登板に向けて頑張ります」とコメントし、先を見据えた。

◆石垣 元気（いしがき・げんき）２００７年８月１６日、北海道・登別市生まれ。１８歳。幌別西小１年で軟式野球を始め、登別西陵中では洞爺湖シニアに所属。２年夏から投手。健大高崎では１年春からベンチ入り。甲子園には２年春から４季連続で出場。２年春優勝、３年春４強。１８０センチ、７８キロ。右投両打。今季推定年俸１６００万円。