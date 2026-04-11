井ノ原快彦が自身のInstagramで、事務所の後輩であるアイドルグループ・ふぉ～ゆ～の4人との集合ショットを披露した。

【写真】「癒される」「カッコいい」と話題、井ノ原快彦とふぉ～ゆ～の4人の集合ショット

■井ノ原快彦×ふぉ～ゆ～、全員白目の集合ショット

井ノ原は「全員白目」と綴り1点の写真を公開した。

写真には井ノ原を中央にして、両サイドをふぉ～ゆ～の4人が並んだ。中央の井ノ原はグレーのパーカーに柄のウォッシュ加工を施したと思しきデニム姿でダブルピース。

「たまたま会ったふぉ～ゆ～のみんなと」と紹介したように、画面向かって左端の松崎祐介はカーキのスウェットコーデ。越岡裕貴はブラックのニットにブラックデニム。井ノ原を挟んで福田悠太は黒いジャケットと黒いパンツ。辰巳雄大は赤いパーカーにデニムを合わせたカジュアルスタイルで登場。5人とも楽し気に“白目”を見せながら撮影している。

井ノ原は、ふぉ～ゆ～のYouTubeチャンネルに登場するなど、かねてから交流がある間柄。“たまたま会った”と綴ったように偶然の再会を楽しんだようだ。

この投稿には、「イノッチの白目姿可愛い」「イノッチの隠し切れないカッコ良さ」「白目でもイケメン」とのコメントが寄せられた他、「白目に癒された」「面白すぎる」「イノッチレベル高い」「アイドルちゃうんかい笑」「一緒におふざけできる仲で最高」などのコメントも寄せられていた。

■写真：井ノ原快彦とふぉ～ゆ～の4人が“白目”で写真撮影