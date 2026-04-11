俳優の中島裕翔と女優の新木優子が１１日、双方の所属事務所の公式サイトを通じ結婚を発表した。２人は２０１７年に映画で初共演し、ドラマでも共演を重ねていた。

新木は１０歳、小学５年のころに現在の所属事務所にスカウトされ芸能界入り。高校時代はオーディションに落ち続ける日々を送っていたが、２０１４年に雑誌「ｎｏｎ―ｎｏ」の専属モデルとなり、スラリとした手足と清らかなルックスで看板モデルに成長。翌１５年には結婚情報誌「ゼクシィ」の８代目ＣＭガールに選ばれ、一躍注目度を上げた。

モデルだけでなく女優としても多くの作品でヒロインに起用。人気モデルから本格女優へと活動の幅を広げる過程で、コツコツと努力を重ね、仕事関係者からは「本当に努力家」「気遣いができるタイプ」と評価が高い。

一方でインスタグラムなどで発信する飾らない人柄も魅力だ。「ハロー！プロジェクト」のアイドル好きであることを公言。公式ＹｏｕＴｕｂｅではハロプロ愛を力説し、ライブで推し活に励む姿もよく知られている。旅行やカフェめぐり、料理やカメラなどを趣味を楽しむ姿も支持を集めている。

テレビ番組や雑誌の取材などで、結婚観について明かすこともしばしば。２３年にテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」に出演した際に結婚願望について聞かれ「２７歳までに結婚して、３０歳までに子供を産むって高校のころからずっと言っていた」と告白。しかし３０代を迎えるにあたり心境に変化があったとして「２０代後半から３０代で自分の時間が楽しめる年齢だと思ったときに『いつでもいい』と思えるようになった」と明かしていた。

結婚に対する「何歳まで」という固定観念を取っ払い、自らの仕事と私生活を楽しみながら生きることで、改めて人生をともにする伴侶の存在を意識。中島との最初の出会いからは９年たつが、心が成熟した３２歳の等身大の自分だからこそ、迎えられたゴールインだった。

新木はこの日、公式サイトでの文書で結婚を報告するとともに「１０歳で事務所に所属してから、数えきれないほどの素敵なご縁に恵まれて、自分らしくお仕事を続けることが出来ていることのありがたさを感じる日々です」と感謝。「未熟ではございますが、これからも謙虚な姿勢を忘れず、一つひとつのご縁と日々の支えに感謝しながら歩んで行きたいと思います」と思いをつづっている。文書でも記された「自分らしさ」を貫きながら、役者としてもプライベートでも歩みを進めていく。