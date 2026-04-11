開催：2026.4.11

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 3 - 2 [Rソックス]

MLBの試合が11日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとRソックスが対戦した。

カージナルスの先発投手はダスティン・メイ、対するRソックスの先発投手はコネリー・アーリーで試合は開始した。

2回裏、9番 ビクター・スコット 5球目を打ってレフトへの犠牲フライでカージナルス得点 STL 1-0 BOS

4回表、6番 トレバー・ストーリー 6球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでRソックス得点 STL 1-1 BOS、ダブルスチール成功でRソックス得点 STL 1-2 BOS

5回裏、6番 トーマス・サジェシ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 2-2 BOS、7番 ホセ・フェルミン 7球目を打ってレフトへの犠牲フライでカージナルス得点 STL 3-2 BOS

試合は3対2でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのダスティン・メイで、ここまで1勝2敗0S。負け投手はRソックスのザカリー・ケリーで、ここまで0勝1敗0S。カージナルスのオブライエンにセーブがつき、1勝0敗4Sとなっている。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で3打数、1安打、0打点、打率は.263となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-11 11:58:23 更新