１６年目の新天地で、ベテランがいぶし銀の働きを見せている。日本ハム・島本浩也投手（３３）は開幕から４試合に登板して１ホールド。走者を背負った場面での火消しが光る。プロ入りから１５年を過ごした阪神からのトレード移籍。大きな影響を受けたという古巣の阪神・藤川球児監督（４５）の教えが、リリーバーとしての幹となっている。

開幕戦で巡って来た新天地デビューは、いきなり１点ビハインドの八回２死満塁。島本は外角低めに外れるボールから入った。「あれはストライクは狙ってないです。初球から甘く入ってドーンっていうのだけは避けたい。本当を言えばストライクゾーンからボールでファウル、空振りが一番だけど」。四球も許されない状況での移籍後初登板で、まず１球を費やす冷静さ。試合はソフトバンクに敗れたものの、自身は３球で柳町を投ゴロに仕留めて切り抜けた。

ピンチの中で登るマウンド。開き直って抑えるために、『人の残した走者だから打たれてもしょうがない』という思考で臨む投手も少なくない。だが、島本は「僕は逆に人のランナーほど抑えなきゃいけないって、気持ちは入りますよ。止めてくれって任されて、絶対抑えないといけない状況なので」という。１軍で救援の経験を重ねるにつれ「ピンチの方がよりしっかり腕が振れる」感覚に行き着いた。

修羅場にも動じない強さを身に付けたのは、阪神・藤川監督から受けた薫陶が大きい。自己最高の６３試合登板と飛躍を遂げた１９年には、現役最終盤だった指揮官と「ブルペンで一緒にやらせてもらって。あの時はずっと隣で聞いていました」と貴重な時間を過ごした。打者の抑え方、配球面では「『とにかく打者の反応を見ろ』と。ここに投げたらどういう待ち方をするか、どう反応するか。一球一球に意味がある」という教えを胸に刻み込んだ。「違う投手が投げていて『次、ここにいったら抑えられる』とか、全部当たるんで、すごいなって」と、懐かしそうに笑って振り返った。

もちろん、私生活から常に野球のことを考える姿もお手本になった。「本当にもう一から十まで教えてもらった」と感謝の念は尽きない。２０年にトミー・ジョン手術を受けた際には、病院を紹介してもらうなど、同手術の経験者として親身になって相談に乗ってもらった。

昨年１１月のトレード決定後、藤川監督と食事をする機会があった。その時「前向きやぞ」と言葉をかけられた。「たぶん、パッと見た時に悲しそうな感じに見えたんですかね。要らなくて行かせたわけじゃないというか『とにかくパ・リーグに行って投げるチャンスは絶対あるから頑張ってこい』って」。そんな気遣いに、心に少し残っていた引っかかりもとれた。

メジャーや独立リーグも経験した指揮官からは「いろんなところで野球をすることも、めちゃくちゃいいこと。マイナスに捉えるな」とも言われていた。プロ１６年目にして初めて異なる環境で迎えた開幕。島本は「楽しいですね、今。今までの普通が普通じゃない。全てが新鮮というか。いいと思います」と屈託なく笑った。培ってきたキャリアを自負する一方「１年生って感じで。そこは気持ちも新たに」。“師匠”の言葉を実践するように、３３歳はフレッシュに腕を振っている。（デイリースポーツ・藤田昌央）

◆島本 浩也（しまもと・ひろや）１９９３年２月１４日生まれ、３３歳。奈良県出身。１７６センチ、７３キロ。左投げ左打ち。投手。福知山成美から１０年度育成ドラフト２位で阪神入り。１４年オフに支配下へ昇格。１９年にはチーム最多の６３試合に登板するなど、貴重な中継ぎ左腕として活躍。２５年１１月にトレードで日本ハムへ移籍。今季は登板４試合で１ホールド、防御率４・５０。