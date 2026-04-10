全国の“推しごと”を全力でバックアップ！星野リゾートのOMO7大阪に推し活サポートプランが誕生
2026年、世界の旅行トレンドは象徴的なランドマークを訪れる従来の観光から、コンサートやスポーツイベント、その場所でしか味わえない「瞬間」を目的とする「ライブツーリズム」が旅の主役に躍り出た(※1)。「OMO(おも) by 星野リゾート」は、この世界的な潮流に応え、国内の各イベント会場から程近い拠点を活かし「街ごと楽しむライブツーリズム」を提案。「一刻も早く準備を整えたい」「ライブの熱量を分かち合いたい」「そしてその街の魅力にも触れたい」といったファンの熱い思いに、ご近所ガイド「OMOレンジャー」やホテルの機能を駆使し、イベントも街も楽しみつくすことができる滞在をデザインする。
【画像】大阪イベント参戦マップを見る
※1：トラベルボイス 観光産業ニュース「2026年も旅行需要を押し上げる「ライブツーリズム」とは？ 皆既日食、コンサート、ワールドカップなど、「瞬間」が旅の目的に より
「OMO(おも) by 星野リゾート」は、星野リゾートが全国に展開する「テンションあがる『街ナカ』ホテル」。街をこよなく愛するスタッフが地域の人たちと仕掛ける、新感覚のホテル。思いもよらない魅力に出合い、知らず知らずのうちにその街までお気に入りに。現在17施設を展開。2026年1月に開業した「OMO5横浜馬車道」に続き、4月21日(火)には「OMO7横浜」の開業を予定している。
2024年のライブ市場は過去最高の7605億円、動員数8561万人を記録(※2)。その勢いはとどまることを知らず、ライブやイベントが目的の「ライブツーリズム」は、旅の新たなスタンダードとして定着しつつある。これに伴い、ホテルは宿泊だけでなく、イベントという大切な戦(いくさ)の準備や余韻に浸る重要な拠点に進化していると言える。「OMO」では、イベントの興奮を途切れさせず、滞在そのものをライブの一部へと引きあげ、街全体を楽しむ都市観光の新しい形を提案する。
※2：ライブ・エンタテインメント白書(2024)より
■推し活をサポートする宿泊プランがOMO7大阪(おも)に誕生！
ファンの熱い思いや、悩みに寄り添った宿泊プラン「ライブ＆イベント満喫プラン」がOMO7大阪に誕生。施設が「京セラドーム大阪」をはじめとする主要なライブ会場へ快適にアクセスができる好立地なことから、所要時間を記した「大阪イベント参戦マップ」を専用サイトに掲載。開演前も、終演後もゆったりと過ごすことができ、イベントだけでなく街もたっぷり楽しみつくすことができるプランだ。
■戦いの準備は余裕をもって万全に！無料アーリーチェックインで「推しごと」全力サポート
通常のチェックイン時間より早く客室へ入室できる「アーリーチェックイン無料」特典を用意。広々とした客室で、推しへのメッセージを書いたり、ライブTシャツやユニフォームに着替えたり、大切な推しのグッズやぬいぐるみを並べて撮影会をしたりと、イベント前の気分を盛り上げる準備時間をしっかり確保できる。
■迷わず出陣、熱狂のまま乾杯！「ご近所MAP」や「OMOレンジャー」がイベント遠征を全力サポート
イベント当日は一分一秒が勝負。街のプロ「OMOレンジャー」が、初めての大阪でも迷わずスマートに会場へ辿り着けるアドバイスや、打ち上げにぴったりな大阪らしいスポットを“おせっかい”に提案。また、ライブ終了後の興奮を分かち合う打ち上げや、イベントの延長線上の大切な時間をデザインする。さらに、館内の巨大な「ご近所マップ」には、スタッフが自ら歩いて見つけた深夜営業のバーなど、ガイドブックには載らないディープなお店の情報が満載。イベントの余韻だけでなく、街の魅力を味わいつくせる。
■立ちっぱなしで疲れた体を癒やす「湯屋」チケット
立ちっぱなしのライブやイベントで疲れた体を癒やすために、「湯屋」の特別利用チケットを用意。通常24時までの営業を、本プラン利用者限定で25時まで延長。終演後の興奮冷めやらぬまま語り合ったり、夜食を済ませたあとでも、焦ることなく大浴場でリラックスした時間を過ごせる。
「ライブ＆イベント満喫プラン」概要
施設：OMO7大阪(おも) by 星野リゾート
期間：通年
料金：1泊1万3200円〜(2人1室利用時1人あたり、税込、夕朝食別)
含まれるもの：宿泊、アーリーチェックイン、深夜25時まで利用可能な湯屋チケット
予約：公式サイトにて宿泊の前日9時までに予約
※宿泊当日、ライブやイベント参加者であることが確認できるチケットなどの提示が必要。なお、対象外の人は通常料金との差額を支払う必要がある
■まだある！“推し活”に便利な特徴をチェック
■【特徴1】荷物を預け、ライブへ身軽に参戦「宿泊者専用のロッカー」
「ライブの前には大きな荷物を預けて、万全の体制で会場へ向かいたい。けれど、駅や会場付近のロッカーはいつも埋まっている……」。そんな遠征者の切実な悩みをOMOが解消してくれる。館内には、宿泊者専用のロッカールームを完備。チェックイン前後の荷物預けもスムーズで、不要なアイテムを預けて必要なグッズだけを手に、身軽な状態で会場へ向かうことができる。
■【特徴2】ライブ前の準備や、ライブ後にゆったりとくつろげる「OMOベース」
OMOの特徴である「OMOベース」は、ただのロビーではない。ライブ前には仲間との待ち合わせや、大切なグッズを広げての最終準備、こだわりの装いでの撮影タイムを楽しむ拠点に。また、開放的な空間はライブ後の「感想戦」にも最適。同じ熱狂を共有したファン同士が自然と集い、語り合い、ライブの余韻を翌朝までつなぐ。ホテルの中までライブ会場の延長線のような体験ができる空間がある。
■【特徴3】ライブの打ち上げにおすすめな場所を全力サポート「OMOレンジャー」と「ご近所MAP」
「ライブ会場へ向かう、混雑を避けた最短の穴場ルートを知りたい」「終演後に荷物を置いたら、すぐに仲間と打ち上げに繰り出したい」。そんな遠征者のリアルな願いを、街を知り尽くした「OMOレンジャー」が叶えてくれる。せっかくの遠征、チェーン店ではなく“その土地ならでは”のお店を楽しみたいけれど、ライブ終わりの遅い時間に空いている名店を見つけるのは至難の業。そんなお店を「OMOレンジャー」が伝授。OMOでは、レンジャーが自ら足を運んで見つけた、深夜までファンを温かく迎えてくれる飲食店やスポットを「ご近所マップ」で可視化。ライブの熱量をそのままに、地元のおいしい食に浸る“最高の締めくくり”まで、全力でサポートしてくれる。
■推し活の拠点にぴったりな全国のOMO
OMOブランドは、全国の主要ライブ会場へのアクセスが良好な「街ナカ」に展開。ライブの熱狂はそのままに、その街ならではの楽しさも欲張りたい。そんな充実したライブ遠征を、全国のOMOが全力で応援してくれる。
【OMO5東京五反田】
東京ドームや日本武道館へのアクセス良好。ライブ後は、グルメタウン五反田の街と夜景を満喫。
【OMO5東京大塚】
東京ドームや日本武道館へのアクセス良好。ライブの興奮そのままに、懐かしくも新しい下町・大塚で乾杯。
【OMO5横浜馬車道】
KアリーナやぴあアリーナMMなどへアクセス良好。地上154メートルの特等席から、みなとみらいのパノラマを堪能。
【OMO7横浜】
KアリーナやぴあアリーナMMへ好アクセス。異国情緒漂う街並みと、新旧融合のレガシーな空気に浸る。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※1：トラベルボイス 観光産業ニュース「2026年も旅行需要を押し上げる「ライブツーリズム」とは？ 皆既日食、コンサート、ワールドカップなど、「瞬間」が旅の目的に より
「OMO(おも) by 星野リゾート」は、星野リゾートが全国に展開する「テンションあがる『街ナカ』ホテル」。街をこよなく愛するスタッフが地域の人たちと仕掛ける、新感覚のホテル。思いもよらない魅力に出合い、知らず知らずのうちにその街までお気に入りに。現在17施設を展開。2026年1月に開業した「OMO5横浜馬車道」に続き、4月21日(火)には「OMO7横浜」の開業を予定している。
2024年のライブ市場は過去最高の7605億円、動員数8561万人を記録(※2)。その勢いはとどまることを知らず、ライブやイベントが目的の「ライブツーリズム」は、旅の新たなスタンダードとして定着しつつある。これに伴い、ホテルは宿泊だけでなく、イベントという大切な戦(いくさ)の準備や余韻に浸る重要な拠点に進化していると言える。「OMO」では、イベントの興奮を途切れさせず、滞在そのものをライブの一部へと引きあげ、街全体を楽しむ都市観光の新しい形を提案する。
※2：ライブ・エンタテインメント白書(2024)より
■推し活をサポートする宿泊プランがOMO7大阪(おも)に誕生！
ファンの熱い思いや、悩みに寄り添った宿泊プラン「ライブ＆イベント満喫プラン」がOMO7大阪に誕生。施設が「京セラドーム大阪」をはじめとする主要なライブ会場へ快適にアクセスができる好立地なことから、所要時間を記した「大阪イベント参戦マップ」を専用サイトに掲載。開演前も、終演後もゆったりと過ごすことができ、イベントだけでなく街もたっぷり楽しみつくすことができるプランだ。
■戦いの準備は余裕をもって万全に！無料アーリーチェックインで「推しごと」全力サポート
通常のチェックイン時間より早く客室へ入室できる「アーリーチェックイン無料」特典を用意。広々とした客室で、推しへのメッセージを書いたり、ライブTシャツやユニフォームに着替えたり、大切な推しのグッズやぬいぐるみを並べて撮影会をしたりと、イベント前の気分を盛り上げる準備時間をしっかり確保できる。
■迷わず出陣、熱狂のまま乾杯！「ご近所MAP」や「OMOレンジャー」がイベント遠征を全力サポート
イベント当日は一分一秒が勝負。街のプロ「OMOレンジャー」が、初めての大阪でも迷わずスマートに会場へ辿り着けるアドバイスや、打ち上げにぴったりな大阪らしいスポットを“おせっかい”に提案。また、ライブ終了後の興奮を分かち合う打ち上げや、イベントの延長線上の大切な時間をデザインする。さらに、館内の巨大な「ご近所マップ」には、スタッフが自ら歩いて見つけた深夜営業のバーなど、ガイドブックには載らないディープなお店の情報が満載。イベントの余韻だけでなく、街の魅力を味わいつくせる。
■立ちっぱなしで疲れた体を癒やす「湯屋」チケット
立ちっぱなしのライブやイベントで疲れた体を癒やすために、「湯屋」の特別利用チケットを用意。通常24時までの営業を、本プラン利用者限定で25時まで延長。終演後の興奮冷めやらぬまま語り合ったり、夜食を済ませたあとでも、焦ることなく大浴場でリラックスした時間を過ごせる。
「ライブ＆イベント満喫プラン」概要
施設：OMO7大阪(おも) by 星野リゾート
期間：通年
料金：1泊1万3200円〜(2人1室利用時1人あたり、税込、夕朝食別)
含まれるもの：宿泊、アーリーチェックイン、深夜25時まで利用可能な湯屋チケット
予約：公式サイトにて宿泊の前日9時までに予約
※宿泊当日、ライブやイベント参加者であることが確認できるチケットなどの提示が必要。なお、対象外の人は通常料金との差額を支払う必要がある
■まだある！“推し活”に便利な特徴をチェック
■【特徴1】荷物を預け、ライブへ身軽に参戦「宿泊者専用のロッカー」
「ライブの前には大きな荷物を預けて、万全の体制で会場へ向かいたい。けれど、駅や会場付近のロッカーはいつも埋まっている……」。そんな遠征者の切実な悩みをOMOが解消してくれる。館内には、宿泊者専用のロッカールームを完備。チェックイン前後の荷物預けもスムーズで、不要なアイテムを預けて必要なグッズだけを手に、身軽な状態で会場へ向かうことができる。
■【特徴2】ライブ前の準備や、ライブ後にゆったりとくつろげる「OMOベース」
OMOの特徴である「OMOベース」は、ただのロビーではない。ライブ前には仲間との待ち合わせや、大切なグッズを広げての最終準備、こだわりの装いでの撮影タイムを楽しむ拠点に。また、開放的な空間はライブ後の「感想戦」にも最適。同じ熱狂を共有したファン同士が自然と集い、語り合い、ライブの余韻を翌朝までつなぐ。ホテルの中までライブ会場の延長線のような体験ができる空間がある。
■【特徴3】ライブの打ち上げにおすすめな場所を全力サポート「OMOレンジャー」と「ご近所MAP」
「ライブ会場へ向かう、混雑を避けた最短の穴場ルートを知りたい」「終演後に荷物を置いたら、すぐに仲間と打ち上げに繰り出したい」。そんな遠征者のリアルな願いを、街を知り尽くした「OMOレンジャー」が叶えてくれる。せっかくの遠征、チェーン店ではなく“その土地ならでは”のお店を楽しみたいけれど、ライブ終わりの遅い時間に空いている名店を見つけるのは至難の業。そんなお店を「OMOレンジャー」が伝授。OMOでは、レンジャーが自ら足を運んで見つけた、深夜までファンを温かく迎えてくれる飲食店やスポットを「ご近所マップ」で可視化。ライブの熱量をそのままに、地元のおいしい食に浸る“最高の締めくくり”まで、全力でサポートしてくれる。
■推し活の拠点にぴったりな全国のOMO
OMOブランドは、全国の主要ライブ会場へのアクセスが良好な「街ナカ」に展開。ライブの熱狂はそのままに、その街ならではの楽しさも欲張りたい。そんな充実したライブ遠征を、全国のOMOが全力で応援してくれる。
【OMO5東京五反田】
東京ドームや日本武道館へのアクセス良好。ライブ後は、グルメタウン五反田の街と夜景を満喫。
【OMO5東京大塚】
東京ドームや日本武道館へのアクセス良好。ライブの興奮そのままに、懐かしくも新しい下町・大塚で乾杯。
【OMO5横浜馬車道】
KアリーナやぴあアリーナMMなどへアクセス良好。地上154メートルの特等席から、みなとみらいのパノラマを堪能。
【OMO7横浜】
KアリーナやぴあアリーナMMへ好アクセス。異国情緒漂う街並みと、新旧融合のレガシーな空気に浸る。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。