追加点の起点→高精度クロスでお膳立て！ ２ゴール演出の29歳日本人を英メディアが高評価！ POTMに選出
クリスタル・パレスは、ヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）準々決勝第１レグでフィオレンティーナと対戦し、３−０で快勝。先発出場した鎌田大地は、２ゴールを演出する圧巻のパフォーマンスを披露した。
ジャン＝フィリップ・マテタがPKを決めて先制すると、31分の追加点は鎌田が起点に。中盤で受けた鎌田がボックス内へ絶妙な浮き球の縦パスを供給すると、ダニエル・ムニョスが反応してボレーで折り返す。ゴール前のマテタのシュートはGKダビド・デ・ヘアに阻まれたが、こぼれ球をタイリック・ミッチェルが押し込み、２点にリードを広げた。
さらに90分、右サイドから鎌田がゴール前へピンポイントのクロスを送ると、イスマイラ・サールがヘディングで叩き込み勝負を決める３点目。鎌田が２試合連続のアシストでゴールラッシュを仕上げた。
英衛星放送『Sky Sports』は、29歳の日本人MFをトップ評価の採点「８」とし、プレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出した。
クリスタル・パレスはホームで今季初めて３点を記録し、直近のECLでは７試合無敗を継続。17日に準決勝進出をかけて、第２レグのアウェー戦に臨む。好調を続ける鎌田のプレーに注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鎌田大地が絶妙アシスト！完璧なクロスを披露
ジャン＝フィリップ・マテタがPKを決めて先制すると、31分の追加点は鎌田が起点に。中盤で受けた鎌田がボックス内へ絶妙な浮き球の縦パスを供給すると、ダニエル・ムニョスが反応してボレーで折り返す。ゴール前のマテタのシュートはGKダビド・デ・ヘアに阻まれたが、こぼれ球をタイリック・ミッチェルが押し込み、２点にリードを広げた。
英衛星放送『Sky Sports』は、29歳の日本人MFをトップ評価の採点「８」とし、プレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出した。
クリスタル・パレスはホームで今季初めて３点を記録し、直近のECLでは７試合無敗を継続。17日に準決勝進出をかけて、第２レグのアウェー戦に臨む。好調を続ける鎌田のプレーに注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鎌田大地が絶妙アシスト！完璧なクロスを披露