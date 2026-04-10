100均の人気アイテムに進化系出たぞ〜！「売切れる前に絶対買って」機能的な園芸グッズ

ダイソーの園芸コーナーで、珍しい形の「立体鉢底ネット」を発見！山と谷が組み合わさった独自構造が特徴で、従来の円錐型よりさらに通気性や排水性に配慮した設計が目を引きます。水はけや根腐れに悩む植物の、心強い味方になってくれそうな予感。手軽に環境作りができる注目の新形状、早速詳しくチェックしましょう♪

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商品情報

商品名：鉢底ネット8cm

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：8cm×8cm×3cm

内容量：6コ入

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480897721

6個入りでコスパも抜群！ダイソーの進化系園芸グッズをチェック

100均なのにここまで進化するの！？と驚かされたのが、ダイソーの園芸グッズ売り場で見つけた『鉢底ネット8cm』です。

もともとダイソーには円錐形の立体鉢底ネットが販売されていて、それだけでも十分画期的だと思っていたのですが、今回登場したのはまさに、進化系と呼ぶにふさわしいアイテムでした。

最大の特徴は、この独特な形状。従来のシンプルな山型ではなく、山と谷が組み合わさった複雑な凹凸構造になっています。

この多面的なデザインによって、水の流れるルートが一方向ではなく複数に分散される仕組み。

土の重みや泥で一部が詰まってしまっても、他の隙間から水や空気がしっかり抜けてくれるので、水はけが滞りにくいのがポイントです。

圧倒的な排水性と通気性！ダイソーの『鉢底ネット8cm』

使い方は、植木鉢の底に鉢底ネットを敷き…

上から土を入れるだけ。急な傾斜がついているため、水を入れると重力に従ってスムーズに外へ流れ落ちてくれます。

また、鉢底との接地面を極限まで減らした設計になっているので、従来のフラットタイプや円錐型と比べても、水が抜けやすい印象でした。

今回はダイソーの『鉢底ネット8cm』をご紹介しました。

園芸において、水はけはとても重要な要素。特に根の健康を守るためには、過湿状態を避けることが欠かせません。

このアイテムは、根腐れを防ぎたい植物や、通気性を重視したい鉢植えにぴったり。手軽に使えるのに、しっかりとした機能性を備えているのが嬉しいところです。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。