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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「あり得ない！韓国人が京都に感動した理由3つ」と題した動画を公開しました。韓国出身で日本在住8年、現在は東京大学大学院で博士課程に在籍するパクくんが、11年ぶりに訪れた京都で感じた変化と魅力について語っています。



動画でパクくんは、かつて観光客として訪れた時とは異なる視点で京都を分析しました。1つ目に挙げたのは「人々の賑わい」です。駅に降り立った瞬間から聞こえてくるフランス語やイタリア語などの多言語に、「ここって本当に日本なのか？」と驚きを隠せなかったといいます。特に非観光地であるビジネスホテルの近くのコンビニでも、外国人がおにぎりを買っている姿を目にし、「異世界ファンタジーの中を歩いているような気持ちになりました」と振り返りました。



2つ目は「街に眠る歴史」です。以前は金閣寺や清水寺などの有名スポットを巡るだけでしたが、今回は烏丸や祇園といった街中を歩くことで、生活の中に歴史が息づいていることに気づいたといいます。祇園の石畳から漏れ聞こえる三味線の音や、ビジネス街にひっそりと佇む神社の存在に触れ、「京都の歴史ってただの保存じゃなくて、生活の中に生きてるんだなあ」と感銘を受けた様子でした。



3つ目は「旧と新の調和」です。古民家の隣に近代的なガラス張りのビルが建っていても、お互いが主張しすぎず共存している景観に美しさを感じたと語ります。「ザ・リッツ・カールトン京都」や「京都市京セラ美術館」などを例に挙げ、「時間は重なってるんだな」と独自の分析を展開しました。



動画の最後には、11年前に訪れたカフェでの心温まる再会エピソードも紹介されています。今回の動画は、観光地巡りだけではない、京都の深い魅力を再発見するきっかけになるかもしれません。