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AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が「【危険すぎて非公開】Anthropic過去最強AIモデル『Claude Mythos(クロード ミトス)』完全解説！ ～性能・バグ発見能力・提供状況まで～」を公開。Anthropicが4月8日に発表した最新AIモデル「Claude Mythos」の驚異的な性能と、その防衛プロジェクト「Project Glasswing」について解説した。



動画の前半では「Claude Mythos」の概要を解説。プレビュー版である「Claude Mythos Preview」として発表された本モデルは、「Claude Opus 4.6」や他社の最先端AIモデルの性能を大きく凌駕しているという。特にサイバーセキュリティ能力に優れ、未知の脆弱性を自律的に特定し悪用できる能力を持つ。実際に、OpenBSDに27年前から潜んでいた欠陥や、Linuxカーネルにおける複数の脆弱性を連鎖させてマシンの完全制御権を奪取できることを実証した。なお、これらの脆弱性はすでに開発者に報告され、修正パッチが適用されている。



強大な能力による悪用リスクを考慮し、Anthropicはこのモデルの一般公開を見送り、防衛目的の特定プロジェクトに限定して提供する方針をとった。これが動画後半で解説される「Project Glasswing」である。Apple、Google、Microsoftなど主要な企業や組織が参加し、世界で最も重要なソフトウェアを守るためのサイバーセキュリティ連合を立ち上げた。



参加企業は防衛的なセキュリティ業務で本モデルを活用し、得られた知見を共有することで業界全体に恩恵をもたらすという。AIの進化スピードが加速する中、Anthropicはサイバー防衛側が優位に立つため「今すぐ行動を始める必要がある」と訴えている。