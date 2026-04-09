【危険すぎて非公開】Anthropic過去最強AIモデル『Claude Mythos(クロード ミトス)』完全解説！ ～性能・バグ発見能力・提供状況まで～
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が「【危険すぎて非公開】Anthropic過去最強AIモデル『Claude Mythos(クロード ミトス)』完全解説！ ～性能・バグ発見能力・提供状況まで～」を公開。Anthropicが4月8日に発表した最新AIモデル「Claude Mythos」の驚異的な性能と、その防衛プロジェクト「Project Glasswing」について解説した。
動画の前半では「Claude Mythos」の概要を解説。プレビュー版である「Claude Mythos Preview」として発表された本モデルは、「Claude Opus 4.6」や他社の最先端AIモデルの性能を大きく凌駕しているという。特にサイバーセキュリティ能力に優れ、未知の脆弱性を自律的に特定し悪用できる能力を持つ。実際に、OpenBSDに27年前から潜んでいた欠陥や、Linuxカーネルにおける複数の脆弱性を連鎖させてマシンの完全制御権を奪取できることを実証した。なお、これらの脆弱性はすでに開発者に報告され、修正パッチが適用されている。
強大な能力による悪用リスクを考慮し、Anthropicはこのモデルの一般公開を見送り、防衛目的の特定プロジェクトに限定して提供する方針をとった。これが動画後半で解説される「Project Glasswing」である。Apple、Google、Microsoftなど主要な企業や組織が参加し、世界で最も重要なソフトウェアを守るためのサイバーセキュリティ連合を立ち上げた。
参加企業は防衛的なセキュリティ業務で本モデルを活用し、得られた知見を共有することで業界全体に恩恵をもたらすという。AIの進化スピードが加速する中、Anthropicはサイバー防衛側が優位に立つため「今すぐ行動を始める必要がある」と訴えている。
動画の前半では「Claude Mythos」の概要を解説。プレビュー版である「Claude Mythos Preview」として発表された本モデルは、「Claude Opus 4.6」や他社の最先端AIモデルの性能を大きく凌駕しているという。特にサイバーセキュリティ能力に優れ、未知の脆弱性を自律的に特定し悪用できる能力を持つ。実際に、OpenBSDに27年前から潜んでいた欠陥や、Linuxカーネルにおける複数の脆弱性を連鎖させてマシンの完全制御権を奪取できることを実証した。なお、これらの脆弱性はすでに開発者に報告され、修正パッチが適用されている。
強大な能力による悪用リスクを考慮し、Anthropicはこのモデルの一般公開を見送り、防衛目的の特定プロジェクトに限定して提供する方針をとった。これが動画後半で解説される「Project Glasswing」である。Apple、Google、Microsoftなど主要な企業や組織が参加し、世界で最も重要なソフトウェアを守るためのサイバーセキュリティ連合を立ち上げた。
参加企業は防衛的なセキュリティ業務で本モデルを活用し、得られた知見を共有することで業界全体に恩恵をもたらすという。AIの進化スピードが加速する中、Anthropicはサイバー防衛側が優位に立つため「今すぐ行動を始める必要がある」と訴えている。
YouTubeの動画内容
関連記事
【Claude完全ガイド】2026年4月最新版！この動画1本でAnthropicのClaudeの全機能＆使い方を完全網羅！
【今週のAIトレンド丸わかり】動画生成AIモデルのリリースラッシュ「PixVerse V6、Wan2.7、Seedance 2.0、Veo 3.1 Lite」/Claude Codeの5つの新機能
【Gemma 4完全ガイド】スマホ・パソコンにワンクリックで導入して無料で使える！ Googleの超高性能なオープンAIモデルを徹底解説！
チャンネル情報
※管理人：ミライ ※すべてソースを基に制作しています