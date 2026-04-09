漫画家のたなかじゅんさんが2026年4月8日にXを更新。自身の詐欺被害をめぐり色紙の販売、指摘された件で反論した。

価格設定が違う理由

たなかさんは4月7日にXで、被害総額は「583万2000円」という暗号資産投資詐欺に遭ったことを告白。その後、「もしよければ助けてやってもいいというファンの方々、いやファンの方でなくとも、サイン色紙を買っていただけるとホントにうれしいです」と明かし、紹介した。

たなかさんは、「サイトでは￥17000とありますが、直接DMいただければ1枚￥15000（送料込み）で発送したします」と呼びかけたが、このポストにあるネットユーザーから、アカウントが本人のものか不明だなどという趣旨の指摘が寄せられた。

たなかさんはこれに対し、「詐欺ではありません。サイトを利用すると手数料が取られるので価格設定が違います」と否定し、反論した。

また、「詐欺ではありませんし、欲しいと持ってくれるファンの方が買っていただければうれしいと言うだけなので、要らない方は買う必要がありませし、売りつけたりもしてません」と説明していた。