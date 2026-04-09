枝枯らし熟成豚肉って何？　サクッとエアリーな衣に包まれた甘い香りのカツが味わえる四ツ谷の新店

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・四ツ谷のとんかつ店『フライ家 四ツ谷』です。

有名店が放つ定食とカツ丼の二刀流な専門店

ロースもヒレも魚介もと、少量ずつ楽しめる、フライのコース仕立てを打ち出した高田馬場の『Fry家』。一周回って原点に立ち戻り、昼も夜もとんかつ定食とカツ丼に的を絞ったのがこの四ツ谷店なのだ。

定食に使うのが、枝肉のまま2週間寝かせた「枝枯らし熟成豚肉」。低温で火入れしてから、揚げたパン粉をベッドにして休ませた衣は、油がきれいに切られてサクッとエアリー。続いて熟成により旨みも甘い香りもぐんと増した豚肉が、存在感を発揮してくる。

合い盛り定食A：2300円

『フライ家 四ツ谷』合い盛り定食A 2300円 付け合わせはレタスの千切りで口直しにぴったり

一方のカツ丼は“閉じない”タイプ。ご飯を覆う玉子は上品な和風ダシをたっぷり吸って、ふわふわの口当たり。やや高めの温度でカラリと揚げ、甘辛い醤油ダレを絡めたカツとのコンビネーションに、もうまっしぐら。そうそう、岩手県産のひとめぼれを5合ずつ、こまめに炊いたご飯の旨さも追記しておこう。

『フライ家 四ツ谷』店長 若槻洋平さん

店長：若槻洋平さん「熟成豚のおいしさをぜひ味わってみて！」

『フライ家 四ツ谷』

四ツ谷『フライ家 四ツ谷』

［店名］『フライ家 四ツ谷』

［住所］東京都新宿区四谷1-18-3belle四ツ谷1階

［電話］03-6709-8288

［営業時間］11時半〜21時（20時半LO）※土・祝は〜15時（14時半LO）

［休日］日

［交通］地下鉄丸ノ内線ほか四ツ谷駅2番出口から徒歩3分

撮影／西崎進也（がぶう）、小島昇（あげいけ、フライ家）、小澤晶子（からさわ、向陽亭）、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、カツ丼の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像】ふわっふわの卵は和風ダシが効いている！ ”閉じない“カツ丼が旨すぎる名店（8枚）