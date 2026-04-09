明治は、高たんぱく（「高たんぱく」とは、たんぱく質8.5g以上／100kcalのもの。（食品表示基準）同品には、たんぱく質8.5g／100kcalが含まれている）でありながら自然なミルクの味わいを追求し、手軽に栄養をとることができる「愛するおいしさ 明治ラブ」を4月14日に発売する。

「明治ラブ（LOVE）」ブランドは1983年に発売されたロングセラーブランドで、2023年以降終売した地域からは多くの再販の声が寄せられていた。また、健康志向の高まりを背景に、たんぱく質をはじめとした栄養素を白物飲料から摂取したいという生活者ニーズが広がっている。こうした声と市場動向を踏まえ、今回、自然なミルクの味わいを追求した新商品として復活する。

「愛するおいしさ 明治ラブ」はしっかりとしたミルク感とまろやかなコクがありながらもすっきりとした後味を実現し、おいしく手軽に栄養をとれる乳飲料。コップ1杯（200ml）でたんぱく質8.5gと、半日分のカルシウム、鉄分、葉酸、ビタミンDをとることができる（半日分の量は、栄養素等表示基準値（2025）に基づいている。1日当たりの摂取目安量：1日200ml（コップ1杯）を目安に飲んでほしいという）。利便性・保存性に優れたキャップつき容器で、無理なく飲みきることができる700ml（コップ約3.5杯分）の容量で発売する。

同商品の発売を通じ、乳飲料市場の活性化を図るとともに、おいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献していく考え。

［発売日］4月14日（火）

明治＝https://www.meiji.co.jp