『ナイトスクープ』「真面目に世紀の大発明じゃね？」便秘解消？「瞬間うんこ法」が話題…「腸とうんことケツの穴を感じる」
ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）で、「瞬間うんこ法」が披露され、反響を集めている。
【動画】『ナイトスクープ』“腸”と“うんこ”と“ケツの穴”を感じよ！「瞬間うんこ法」で便秘のお悩み一発解決!?
同番組3月27日放送回で、真栄田賢探偵が調査した「『瞬間うんこ法』を発明した！」の依頼。便秘に悩まされていた依頼者の女性が、スルンと出る方法をみつけ、本物か検証してほしいという内容だった。
これに対して、過去の『ナイトスクープ』依頼者の女性で、便秘に悩む5人が登場。さらに、依頼者として出演したことがある芸人のキンタロー。も加わった。
依頼者いわく「腸とうんことケツの穴を感じる方法」だという。「左側の骨盤のちょっと上に（うんこが）いる」とし、「ちょっとわかりにくい方は、お尻を上げて前傾姿勢ぐらい、ケツの穴に力を入れてもらうと、ちょっとうんこが下りてくる感じがしませんか？」とうながした。これを実感することが大事だという。
そして順番にトイレに入ると、次々と「ゴール」報告。キンタロー。も「出た！」と喜び、6人中4人が成功した。
もちろんバラエティー番組の企画のため、医学的な内容ではない。
一方、この回が公式YouTubeで公開されると、「真面目に世紀の大発明じゃね？」「アホな話みたいに扱ってるけど、しっかり研究した方がええやろこれw」「タイトルは馬鹿らしいけど研究すれば病院でも実用化できそうな内容w」など、多数のコメントが寄せられている。
【動画】『ナイトスクープ』“腸”と“うんこ”と“ケツの穴”を感じよ！「瞬間うんこ法」で便秘のお悩み一発解決!?
同番組3月27日放送回で、真栄田賢探偵が調査した「『瞬間うんこ法』を発明した！」の依頼。便秘に悩まされていた依頼者の女性が、スルンと出る方法をみつけ、本物か検証してほしいという内容だった。
これに対して、過去の『ナイトスクープ』依頼者の女性で、便秘に悩む5人が登場。さらに、依頼者として出演したことがある芸人のキンタロー。も加わった。
そして順番にトイレに入ると、次々と「ゴール」報告。キンタロー。も「出た！」と喜び、6人中4人が成功した。
もちろんバラエティー番組の企画のため、医学的な内容ではない。
一方、この回が公式YouTubeで公開されると、「真面目に世紀の大発明じゃね？」「アホな話みたいに扱ってるけど、しっかり研究した方がええやろこれw」「タイトルは馬鹿らしいけど研究すれば病院でも実用化できそうな内容w」など、多数のコメントが寄せられている。