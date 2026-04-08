乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。4月2日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、4月8日（水）にリリースされる41枚目となるシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のMV（ミュージックビデオ）の注目ポイントや、同シングルでセンターを務める池田瑛紗（いけだ・てれさ）、卒業を控える3代目キャプテン・梅澤美波（うめざわ・みなみ）についても語りました。

乃木坂46の賀喜遥香

＜リスナーからのメッセージ＞「遥香先生こんばんは！ 先日公開された『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』のMVを観ました！フロント3人と2列目の遥香先生と梅澤（美波）先生のシンメがとてもきれいだなと思うのと同時に、このシングルで乃木坂46の梅澤先生を見られなくなってしまう、という寂しさが少しずつ大きくなっています。遥香先生が思うMVの注目ポイントを教えてください！」（神奈川県 14歳）賀喜：このシングルが、キャプテンの梅澤美波さんが参加する最後のシングルなので、美波さんを観てほしい。注目ポイントは梅澤美波さんです！ 衣装も超似合っているし、カッコいいし。あと、センターの池田瑛紗ちゃんはもちろん……あの、ちょっとだけ言いますね。まず、池田瑛紗ちゃんの顔面が強い！ その横にシンメでいる五百城茉央ちゃんと遠藤さくらちゃんのスタイルもめちゃくちゃいいんですけど、シルエットのバランスがめちゃくちゃいいんですよ！ 小顔で足が長くて細くてスラッとしている。だから、バランスがめちゃくちゃいいっていうのと、その後ろに私と美波さんがいます。私たちって身長が近いんですよ。美波さんが170cmぐらいで、私も166〜167cmあるので、その大きいメンバーたちで瑛紗ちゃんを囲むっていう。それも迫力があっていいんじゃないかなって思いますし、ダンスシーンは真っ白なお洋服もあるんですけど、実は最初に着ていたお洋服と同じ柄で、色だけ違うんですよ。そこにも意味が込められていたりするし……もういっぱい観てほしいところがある（笑）。あと、私と梅澤美波さんと中西アルノちゃんが、マイクスタンドを持って壁を壊しているシーンがあるんですよ。あれ本当に壁を壊しているので、ぜひ観てください（笑）！ マイクスタンドを持って「おりゃー！」って本当にガンガン壁を壊して、「うわあ！」ってやりながら頑張ったので観てほしいなって思います！歌詞もとにかくいいんですよ。池田瑛紗ちゃんにぴったりな歌詞で……だから、全部観て！ MVも曲も、美波さんも瑛紗ちゃんも全部観てほしいです！――ここで「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」（乃木坂46）をオンエア♪賀喜：お届けしているのは、乃木坂46で「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」です。池田瑛紗ちゃんがセンターだから伝わるものもあるなと思うし、美波さんの最後のシングルがこの曲っていうのも……乃木坂46のメンバーみんなに言えることではあるんですけど、特にその2人を見ていて、かわいいし、お顔もめっちゃ強いし、スタイルもいいし、ものすごい才能をたくさん持っているのに、そこに依存せず、もっと上を目指して努力を続けられるところが、私はすごくかっこいいなと思っていて。天井が見えても「それ以上があるんじゃないか」って思いながら階段を上るというか、乃木坂46で言ったら坂を駆け上るみたいな、そういう言葉が似合う2人だなと思っています。私も美波さんとの思い出を作りながら、この曲を少しでもたくさんの方に聴いていただけるように頑張りたいなと思いますし、私自身、この歌を聴いていて背筋が伸びるところがあるといいますか……だから、私ももっとグループに貢献できるように頑張ろうって改めて思いました。たくさんの方に届きますように、よろしくお願いします！



----------------------------------------------------

この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11683

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------

