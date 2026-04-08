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マーケティング侍・りゅう先生が解説。 「貧しい人は“本当のコスト”が見えていない」努力してもお金が増えない根本原因

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が、「なぜお金がない人は節約してもお金がないのか？」と題した動画を公開。出演者のりゅう先生が、努力しているのにお金が増えない人が見落としがちな「本当のコスト」について解説し、時間とお金の使い方に関する根本的な問題を提起した。



動画の冒頭で、りゅう先生は「お金がない人の一番の特徴はコストの問題」だと指摘。多くの人が「支出を減らせばお金は増える」「節約が正義」といった考えに陥りがちだが、実際には節約をしても一向に豊かになれない現実があると語る。その根本原因は「みんなお金だけを見ていて、時間の使い道を見ていない」ことにあると断じ、経済学でいう「機会費用」の視点が決定的に欠けていると説明した。



りゅう先生によると、機会費用とは「何かを選んだ瞬間に捨てている“もう一つの選択肢”」のことである。例えば、ブログを1本書くのに5時間かけた場合、その時間でできたはずの他の行動、つまり得られたかもしれない収入やスキル、人脈といったものがすべて機会費用として失われていると具体例を挙げて解説。多くの人は目先の支出削減に囚われ、この「見えないコスト」を全く考慮できていないという。



特に、ビジネスを始めたばかりの「ゼロイチ」の段階では、コストカットよりも「今の収入を10倍にする可能性があるのか？」という問いを自分に投げかけることが重要だと主張。収入を大きく伸ばす可能性のある行動にこそ、時間という最も貴重な資源を投下すべきだと提言した。



そのために必要なのが「市場価値のあるスキルを持つこと」だという。誰かが「お金を払ってでも欲しがる」、代替が難しく、成果が数字で測れるスキルを身につけることが、貧しい状態から抜け出すための鍵となると語った。結論として、りゅう先生は「支出を減らすことより機会を選ぶこと」が何よりも重要だと強調。日々の選択が人生に大きな差を生むと述べ、視聴者に自身の時間の使い方を見直すよう強く促した。