HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第7話にて、有力候補のHIORI（津波古妃織・18歳）がスランプに陥った。1万4000人から選ばれた候補生4人がアメリカ・ロサンゼルスに渡り、最終審査を前に、1ヶ月にわたる過酷な合宿の日々を送っている。有力候補のHIORIだが、渡米直後に体調を崩してしまい、練習に参加できない日々が続いてしまっていた。なんとか回復し練習に参加し始めたものの、他のメンバーに比べると遅れをとっており、焦りは募るばかりだ。

【映像】顔色が悪くなり…極限状態の練習生の様子

歌もダンスもまだものにできていない中、合宿5日目にして、ヘッドセットマイクを装着して、ダンスと歌を同時にパフォーマンスする練習に突入。HIORIは歌もダンスも中途半端になってしまい、「頭がごっちゃになっちゃって…」と心情を吐露。ダンスコーチのマーサは「今、ダンスが確実に15%くらいになっているの。ダンスを今まで通り思い切り踊ってみないとわからないじゃん。昨日のダンスをそのまま見せてください」とアドバイスした。

「自分のポテンシャルが今は“地”」

これを受けてHIORIはダンスに集中してパフォーマンスするも、歌詞の大半を飛ばしてしまう。ボーカルコーチのローレンは「まだ覚えてない歌詞がたくさんありますね。全部歌えていないから、評価のしようがありません」と、シビアに指摘。ダンスコーチのプレスリー・タッカーも「何かに怖がってるように見える。ダンスも中途半端だし、不安な感じが出てる。ローレンが言った通り、これじゃ評価できない」と現実を突きつけた。

涙を堪えたような表情で、必死に「OK」と返すHIORI。プレスリーが「自分ではあまり上手くできてないと思っているかもしれないけど、どんどん学んでいってるわ」とHIORIをフォローすると、彼女の瞳にみるみる涙が浮かんでいく。「振付も歌詞も覚えが遅くて、みんなに追いつけてないのが…。頭がパンクしそうで」「前は自分に自信があったけど、今は全然ないです」と声を震わせるHIORIを、一緒にレッスンを受けていたAYANA（桑原彩菜・18歳）は、励ますように優しく抱きしめた。

その後も「自分のポテンシャルがもう、今は“地”。地下くらい行ってるから、いろいろ精いっぱいすぎて、脳がパンクしてる」と弱きになるHIORI。その日の日記にも「すごく下手くそで、ふつうに最悪だった。もう自分の中で限界がきそうだった」「焦りも出てきてきつい」と、極限状態の胸中を吐露していた。