三上悠亜ナイトブラ新作♡20サイズ展開で理想のフィット感

三上悠亜がプロデュースするナイトブラブランド「Mieloa」から、新作ナイトブラが登場♡10年のナイトブラ経験をもとに、着け心地と補整力にこだわった一枚です。豊富なサイズ展開で、自分にぴったりのフィット感が見つかるのも魅力。毎日続けたくなる心地よさで、バストケアをもっと身近にしてくれる注目アイテムです♪

20サイズ展開で理想フィット

新作ナイトブラは、アンダー60～80cm・カップA～Iに対応した全20種類のサイズ展開。S60～LL80まで幅広くカバーし、体型やバストに合わせて選べるのがポイントです。

価格は4,180円（税込）。カラーはピンク・サックス・ネイビー・ブラックの4色展開で、好みに合わせて選べます。

K-BEAUTYサポートウェア登場♡無理なく続くスタイルケア新習慣

快適さと補整力を両立♡

軽やかな素肌感のある着け心地を追求しながら、カシュクールデザインでバストをやさしくホールド。パワーネット構造や脇高設計により、横流れを防ぎつつ美しいシルエットへ導きます。

さらにV字バック仕様でホックがなく、就寝時もストレスフリー。綿混素材で肌あたりもやさしく、毎日使いたくなる快適さが魅力です。

まとめ買いでお得に

単品は4,180円（税込）ですが、まとめ買い割引も用意されています。

2枚セットは7,810円（税込）、3枚セットは11,440円（税込）、4枚セットは15,070円（税込）と、枚数が増えるほどお得に。毎日使うアイテムだからこそ、まとめて揃えるのもおすすめです。

毎日のバストケアを心地よく

三上悠亜プロデュースのナイトブラは、快適さと美しさを両立したこだわりの一枚♡自分に合ったサイズを選べる安心感と、ストレスフリーな着け心地で、毎日のケアを無理なく続けられます。

初めてナイトブラを使う方にもおすすめのアイテムで、理想のバストケアを始めてみてください♪