最初は優しくても要注意。不幸な恋に繋がる男性の「性格パターン」
一見すると魅力的な男性でも、付き合ってから「こんなはずじゃなかった」と後悔した経験ありませんか？そこで今回は、不幸な恋に繋がる男性の「性格パターン」を紹介。これを知っておけば、不幸な恋を未然に防げるかもしれません。
自慢話ばかり
「俺って実はすごいんだよね」と自慢話ばかりする男性には要注意。こういうタイプは自尊心が異常に高く、交際が進むと彼女さえも見下すような態度に変わることがあります。また、あまりにも完璧すぎる自慢話が続くときは、「本当かな？」と少し疑ってみる勇気も大切です。
常に誰かを批判している
「あの人ってダメだよね」と常に誰かを批判している男性も危険。そういう男性は、自分には甘いのに、他人に対しては厳しい態度を取る傾向があります。最初は「しっかりした人だな」と思えても、その批判の矛先はいずれあなたにも向けられますし、些細なミス出会っても容赦ない言葉で攻撃される可能性もあるでしょう。
交際前にある程度“本性”は見抜ける
交際前の会話や行動には、その人の“本性”が表れるもの。例えば、レストランでのウェイターへの態度や、少し待たされたときの反応など、ストレス状況での対応をチェックしてみましょう。また、あなたの意見に対して「それは違うよ」と決めつけるような態度をしないかも観察しておくべきポイントです。
彼氏選びをする際は、「いい人そう」という第一印象だけで判断せず、少し冷静に観察する時間を持つことが大事。素敵な恋愛は、お互いを尊重できる相手としか成立しない物ですよ。
🌼いいカモを見つけた。モラハラ男性に「狙われやすい女性」とは