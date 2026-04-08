【京都】職人が握る、1皿1,200円のお任せ寿司！　大丸京都店のデパ地下に「淡路島から来たお寿司屋さん 淡兵衛」オープン

ジェイフィッシュは4月3日、「淡路島から来たお寿司屋さん 淡兵衛（たんべえ）」を大丸京都店にてオープンしました。

■1,200円で毎回異なる体験ができるお任せ寿司

同店は、淡路島近海を中心とした旬の魚を使用し、職人がその日一番の魚を最適な形で握る“お任せスタイル”を採用した寿司専門店です。

看板メニューは、「寿司職人が握る お任せ寿司」（税別1,200円）。仕入れによって内容が変わり、毎回異なる体験ができるのが特徴です。

さらに、「本日の刺身盛り」（税別1,000円）など地魚を使用した一品料理や季節限定の逸品メニュー、市場流通しない魚を活用した提案も取り入れてています。

また、手土産にもできる焼穴子の棒寿司（税別2,500円）も販売しています。

■店舗概要

淡路島から来たお寿司屋さん 淡兵衛（たんべえ）

所在地：大丸京都店 地下1階（デパ地下内）

オープン日：2026年4月3日

淡兵衛 Instagram：https://www.instagram.com/sushi_tanbe/

（フォルサ）