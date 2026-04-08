俳優の吉田栄作（57）が8日までに自身のインスタグラムを更新し、家族で花見に出かけたことを明かし、自身の近影を披露した。

「今年も家族で満開の桜を観ながら、春の到来を感じることが出来ました」と書き出し、桜の下で愛犬を抱くショットをアップ。

「神様に感謝 我が家の長女ティンクもw 元気にしています けっこう寝ている時間が長くなりましたが 食欲もあり動物病院の先生もとてもよくして下さるので、まだまだ頑張ろうね」とつづった。

吉田は2021年11月に女優の内山理名との結婚を発表。昨年9月10日、「こんな青空の朝、我が家に待望の第一子が誕生しました」と青空の写真とともに第1子誕生を報告。「僕も父親になりました。56才の新米パパ、オールドルーキーです笑」とユーモアも交えてコメントしていた。

吉田の投稿に、フォロワーからは「素敵な写真ありがとうございます」「ティンクちゃんも長生きしてね 来年もご家族皆様で桜を」「生きていることに感謝 すべて感謝ですね ご家族で仲良く幸せそうな笑顔」といった反響が寄せられている。