けさ、東京・中野区を走っていた路線バスの車内で運転手に刃物を突きつけるなどしたとして、男が現行犯逮捕されました。

【写真を見る】「客に刃物を出された」東京・中野駅行きのバス車内で“刃物男” 運転手が交番に駆け込む 60代の男を現行犯逮捕 運転手と乗客にけがなし 警視庁

バス車内で運転手が刃物突きつけられる 東京・中野区

バスの運転手に詰め寄る男。手には刃物を持っています。

警視庁によりますと、午前7時半ごろ、中野駅行きの関東バスで「車内で客に刃物を出された」と110番通報がありました。

「逃げられない状態で怖い」目撃者が語る当時の状況

目撃者

「『運転席を開けろ』と怒り出して、刃物を取り出して『早くしろ』と、逃げられない状態なので、ちょっと怖いなと」





目撃者などによりますと、男はバス停に停車した際、乗客が運賃の支払いに時間がかかっていたところ、突然、運転手に詰め寄り「早くしろ」などと声を上げ、刃物を突きつけたということです。

警視庁によりますと、運転手は中野駅に到着後に交番に駆け込んだということですが、60代の男は運転手の後を追ってきていて、その後、警察官に暴力行為処罰法違反の疑いで現行犯逮捕されました。



運転手と乗客にけがはなかったということで、警視庁が当時の状況を調べています。