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YouTubeチャンネル「ニューガジェット三昧!」が「テスラモデル3 ハイランド（電気自動車）で真夏の車中泊 アウトドアビギナーが「道の駅」川根温泉を超満喫」を公開しました。

動画では、電気自動車であるテスラモデル3ハイランドを利用した初めての車中泊の様子を届けています。



目的地は、静岡県島田市にある「道の駅」川根温泉。無料で駐車場に泊まることも可能でしたが、「気持ちよく過ごしたい」という理由から、あえて有料の車中泊専用サイトを選択しました。

このサイトには100V電源が備わっており、バッテリー消費を気にすることなく過ごせるのが大きな魅力です。



車内の準備では、全窓に目隠し用のサンシェードを装着して外の熱気を遮断し、エアコンの電費を改善させる工夫を紹介。モデル3ハイランド特有の後部座席後ろのボードにより天井が低く、車中泊には少し不向きな側面もあるものの、ボードをテーブル代わりにするなど、限られた空間を有効活用しています。



サイトのすぐ隣には大井川鐵道が走っており、列車の走行風景を眺めながらのチルタイムを満喫。

併設された温泉は清潔かつ快適で、非常に過ごしやすい環境だったと振り返り、「いつかホテルにも泊まりたいな」と思いを馳せました。

また、就寝時はエアコンを稼働させたまま100V電源で充電したため、翌朝のバッテリー残量は「実質充電してプラマイゼロ」だったと明かしています。



電気自動車ならではのエアコン活用法や電源サイトのメリットが存分に伝わり、これからEVでの車中泊を検討する際のお手本になりそうな内容です。