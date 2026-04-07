俳優の中谷美紀さん（50）が2026年3月31日、自身のインスタグラムを更新し、近影を披露した。

「春の便りを運んでくれました」

中谷さんは、「皆様ご機嫌いかがですか？」といい、広々とした庭を背景に、枝に咲く花と一緒に撮影したショットを含む4枚を投稿した。「アプリコットやプラム、ミラベルの花が春の便りを運んでくれました」と続けた。

そして、「庭仕事と家の改装で一日が瞬く間に暮れゆくこの頃は、この世の憂いもつかの間忘れさせてくれるのです」とつづっていた。

また、ハッシュタグをつけて「#オーストリア」「#海外暮らし」「#田舎暮らし」「#春の便り」「#庭仕事」とコメントを添えている。

インスタグラムに投稿された写真では、ボーダー柄の長袖Tシャツに、デニムのオーバーオールを着用。髪を下ろして大きなつばの麦わら帽子をかぶり、笑顔をみせていた。

この投稿には、「弾ける笑顔が本当にステキ」「素敵な笑顔に癒されました」「若々しくて美しい」「めちゃくちゃ素敵なお姿」「笑顔の女神様降臨」といったコメントが寄せられていた。