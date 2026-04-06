職場で気配を消す地味な同僚が、いきなり強烈なディスり…？「手先は器用、人生不器用」な女子の隠された本音【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
手先は器用だが人付き合いは不器用な「紀陽さん」と、女子力全開の「吉峰さん」。正反対な2人の温度差がおもしろい漫画『隣の紀陽さん』が反響を呼んでいる。何でもできる真面目な主人公を中心に描かれた本作。ある日、職場で空気のような存在の紀陽さんが「そんなんで、DIYって言ってんじゃねえよ！」と小さく毒づいているのを、吉峰さんが耳にしたところから物語は動き出す。作者のみこまるさんに本作の見どころや制作秘話を聞いた。
本作の主人公である紀陽さんは、1人で何でもできてしまうが人間関係は不器用なキャラクターだ。みこまるさんによると、自身の得意なDIYをテーマに漫画を描こうと思った際、「手先は器用、人生不器用」というキャッチコピーを思いつき、そこから紀陽さんが生まれたという。
隣の席の吉峰さんは、対照的ないわゆる「陽キャ」だ。正反対の2人の相性について、みこまるさんは「紀陽さんは自分の世界を守る人で、吉峰さんは人の世界に入っていく人」と表現する。「紀陽さんは警戒しつつも、誰かと心を許して語らいたいとどこかで思っているはず。きっとよいコンビになると思う」と語る。
大人になってから新しく友人を作るのは難しい。職場や地域などのつながりがなくても、一緒にいて心地よいと思える友人は稀有な存在だ。「でも、もしかしたらすぐ近くのあの人が、実は心通じる相手かもしれない」。みこまるさんは本作を通して、そんなメッセージを伝えている。
紀陽さんが静かで淡々とした空気のような存在になったのには理由がある。学生時代から面倒なことや理不尽な頼みごとを引き受けてきた「器用貧乏」な人にこそ、本作は深く心に響くはずだ。
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