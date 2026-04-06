6日、社民党の党首選の決選投票が開票され、福島みずほ党首（70）が2,364票を獲得し、1,792票の大椿ゆうこ元参議院議員（52）を破り当選した。福島氏は通算9回目の当選となり、任期は2年間。

同日に行われた記者会見の冒頭で、「社民党の再生のために、そして躍進のために社民党の議員を増やし、もっと大きな役割を果たすことができるように邁進していく」と熱く語った福島氏だったが、“党内のゴタゴタ”を感じさせる異例の展開となった。

「会見には決選投票をともに争った大椿氏に加え、同じく党首選に立候補したラサール石井副党首（70）の姿が。記者からは約500票差で敗れた大椿氏に挑戦者としてのコメントを求める場面がありましたが、同党事務局は“今日は新党首の福島氏の会見なので、党首への質問に限ってください”と質問を制したのです」（全国紙政治部記者）

記者は納得がいかず、「2人へのコメントはなしですか」と再度質問するも、事務局は認めず。大椿氏も不満顔で「もう少し候補者を平等に扱ったらどうですか」と苦言を呈した。さらに記者が「一言だけでもいいので」と食い下がるも許可は降りず、大椿氏は「それはひどいと思う。平等に扱うべきだと思います」と不満顔だったのだが……。

「記者と事務局が口論のような状態になりましたが、福島氏が“今日は私の党首の就任記者会見なので、私がお答えしたい”と言い、同党の今後に関する質問に回答しました。

しかし、その回答が終わった瞬間、福島氏の隣に座る大椿氏が机の上の荷物をまとめて立ち上がると、傍に立てかけてあったカバンを持ち、会場を立ち去ったのです。大椿氏は書類をカバンに向けて乱雑に詰め込んで足早に歩いて退場する様子は、かなりの怒りを感じさせましたね……」（前出・全国紙政治部記者、以下同）

その後、再び記者らと事務局が押し問答になるなど、会場は一時騒然とするも、その後は福島氏が質問に答えて会見は終了。会見では、大椿氏が決選投票前に討論会の開催を求めていたが、福島氏が多忙などを理由に会が開かれなかったことへの質問など厳しい指摘も相次いだ。

「会見後には事務局と記者の間で再び口論状態に。昨今の社民党のゴタゴタは党首選を通して一層迷走してしまったように見え、福島氏が会見中に発した、“みんなの力を合わせて”という発言が虚しく聞こえる結果となってしまいました」

この件を報じたネットニュースのコメント欄にはあきれ果てた声が並んだ。

《ただでさえ議席が全然ないのに仲間割れ。まるでコントかとさえ思うほど。》

《組織として崩壊してるとこをこの場で晒してどうするんですかね。》

《福島以外の二人には一切発言させないという社民党の体質って…。》

《たった2議席の政党で内輪揉めって恥ずかしくないか？これが全国に伝わるって党執行部は理解していないのかね…》（すべて原文ママ）