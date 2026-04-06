筋肉アイドル、プロレスラーとして活動していたタレントの才木玲佳さんが、4月5日までにインスタグラムを更新。マタニティショットを公開しています。



【写真】大きなおなかに愛おしそうに触れる才木玲佳さん

才木さんは、「少し前ですが、妊娠後期に入ってすぐの頃」と写真をアップ。「記念にマタニティフォトを撮ってもらいました！」と添えられた写真では、真っ白なキャミソールドレス姿の才木さんが、大きくなったお腹に触れ幸せに満ちた笑みを浮かべています。続けて、「この撮影のあと、更にお腹は大きくなって、腹囲100cm突破…」「体重も12kgほど増えましたが、産後ダイエット頑張ります…」と現状を報告していました。



SNSでは、「素敵な写真ですね」「ドレス姿かわいいですね お姫様みたい」「安産だといいね！」「応援しています」「元気な赤ちゃん楽しみにしてます」「妊娠したのに元を知ってるからか細く見える」「れいたん綺麗です」「母子ともに健康でありますよう願っています」などのコメントがありました。



才木さんは、1992年5月19日生まれ。慶應義塾大学在学中、2014年にアイドルグループ「Cheer♡1」でデビュー。プロレスラーとしても活動し、"筋肉アイドル"として知られました。その後2022年にプロレス引退・筋肉アイドル卒業を発表し、現在はタレントとして活動中。レギュラー出演中の番組には、テレビ埼玉「いまドキッ！埼玉」、TOKYO MX「ええじゃない課Biz」などがあります。2025年4月末に、インスタグラムで子宮筋腫の手術を受けたことを報告しています。