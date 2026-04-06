夏冬通じ日本女子最多の五輪10個のメダルを獲得したスピードスケートの高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が6日、都内で引退会見を行った。現在の心境や引退を決断した理由などについて語った。

白のスーツ姿で登壇し「寂しい気持ちや穴が開くことを感じていない。それは、これからの人生にも今まで経験してきたスピードスケートの時間がなくなることはないとどこかで感じられているかと思っている」と率直な思いを語った。

現役最後のレースを終えて1カ月。「しんみりした時間を過ごしたことはないが、靴に足を入れたあの瞬間を味わうことがないとふとした時に思うと、本当に現役引退したんだなと実感がわく時がある」と振り返った。

引退理由については「パッションが少しずつなくなっていると感じていた」と吐露。「本気になれていないわけではなく、自分の向き合い方が、アスリートでなく人生の一部になっていると感じた。

ここまで引っ張り上げてくれたアスリートの時間が減っているなら退くタイミングとすんなり受け入れた。憧れたアスリート像を4年間全うするのは難しい。決断したより、受け入れたという感じ」と説明した。

数々の記録や記憶を刻んだスピードスケートという競技については「たくさんの経験を運んでくれたもの、本気になるものに出合えたのはありがたいこと。自分をここまでつくってくれた一つ。この先、携わるか分からないが、思い出や経験としてそばにいてくれるもの」と話した。

今後については「全く未定なところはある」ときっぱり。「現役の頃から興味を持っているもの」もあるが、「狭い世界で一つのものに集中に時間費やしてきた。自分を広げて、いろんなことを経験しながら思うままに進んでいきたい」と前向きに語った。

また、「私の目の前には真っ白な画用紙が広がっている。今はそれを眺めながら、ゆっくりする時間を過ごしたい」とも話した。