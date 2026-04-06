一人暮らしの人は必見！食材を使い切るための冷凍ワザ

これから一人暮らしをスタートする人が多い季節。節約のために自炊したいけれど、どうしたらいいのか…そんなときにおすすめの、知っておきたい冷凍ワザをご紹介します。

▼葉物野菜の冷凍ワザ

小松菜などは生のまま切って冷凍するのがおすすめ。すぐ使えて便利です。



▼きのこ類は冷凍保存で旨みUP

きのこは食べやすい大きさに切って冷凍することで、旨みが出やすくなるといわれています。



▼ひき肉を簡単に小分けにする方法

買ってきたパックを利用して簡単に小分けに。使いやすくて便利です。



▼アレンジ自在！バナナの冷凍

房で買ったバナナは冷凍保存しておくのがおすすめ。スムージーにしたり、焼いてスイーツに使ったりとアレンジ自在です。







いかがでしたか。野菜やきのこは、買ってきたらカットして冷凍保存しておくのがおすすめです。必要な分だけ使えて、保存期間も長くなるので、一人暮らしでも上手に使い回せます。きのこは冷凍することで旨みが出やすくなるので、何種類かを合わせてストックしておくのもいいですね。新生活はこの冷凍ワザを使って、楽しみながら自炊してください。

画像提供：Adobe Stock

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。