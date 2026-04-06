馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はハープスターが勝った２０１４年の桜花賞を取り上げる。単勝１・２倍と圧倒的１番人気に推されたディープインパクト産駒が最後の直線で１７頭をごぼう抜き。豪快な勝ちっぷりは今も語り継がれている。

直線入り口。詰めかけた５万人近くの観衆がどよめいた。ラスト３００メートルを迎えても、ハープスターはまだ最後方。大逃げを打ったフクノドリームとは１０馬身以上の開きがあった。

しかし、鞍上の川田が右ステッキを何度も振り下ろすと、グングン加速してトップスピードへ。ラスト６００メートルは驚がくの３２秒９。阪神競馬場が改装後の０７年以降では、０９年に優勝した“先輩”ブエナビスタの３３秒３を上回る桜花賞史上最速の切れ。他馬が止まって見えるような次元の違う脚で、１７頭を豪快にのみ込んだ。

首差で射止めた１冠目。「最高にうれしいです」。１９９３年ベガ、２００９年ブエナビスタ、２０１１年マルセリーナに続く４勝目に、松田博調教師は目尻を下げた。周囲をハラハラさせたが、「（前が離れているのは）気にならんかったな」。愛馬への信頼は最後まで揺るがなかった。

着差以上の勝ちっぷりに、馬主キャロットファームの代表である手嶋龍一氏（６４）は「パリに行きましょう！」と、凱旋門賞挑戦を力強く宣言。「こんなチャンスはもうない。凱旋門賞はノーザンファームの夢。ベガによって今日のノーザンファームがあるんですから」と期待を膨らませた。

「俺を男にしてくれた馬」。松田師が深く思いを寄せるベガ。桜花賞、オークスを制した２冠牝馬が馬主や生産者との人脈をつなぎ、名門へ上り詰めた。そして、２０１６年２月の定年を前に、その孫が大きな夢をつないでいく。「（ベガは）おとなしくて、こういう馬が海外に行ったらいいんやろうなと思ってた。ハープはベガよりカイバ食いがいいし、もっといいやろな」。祖母は爪の不安で海外遠征は実現しなかったが、ハープスターは３歳牝馬としては日本調教馬で初めて、世界最高峰の一戦を目指す。

これで８頭の牝馬でＧ１勝利を挙げた名伯楽は賛辞を惜しまない。「特別だと思うのは一瞬のスピード。ブエナビスタと比較はできないけど、扱いやすさとトップスピードは上」と、Ｇ１・６勝の名牝を超える最上級の評価を与えた。次走はオークス（５月２５日、東京）が有力。ロンシャンへつながる府中の滑走路を華麗に羽ばたいてみせる。

続くオークスではヌーヴォレコルトの強襲でまさかの２着。古馬の牡馬相手となった札幌記念を勝った後、凱旋門賞には挑戦したが、後方からの追い込みも届かずに６着だった。その後は勝ち切れず、４歳春には右前脚の故障が発覚。現役引退が決まり、あっという間に駆け抜けた現役生活を終えた。