「1歳なのに妹がふたりもいるから、面倒見よすぎる」そんな一文から始まる三つ子ちゃんの動画がTikTokで169万回再生を超え話題になりました。動画に出てくるのは、1歳の三つ子ちゃん姉妹。3人の性格の違いがよくわかる微笑ましい姿に「ひとりだけ人生2周目感ww」「既に母性本能！」と反響が寄せられています。



【動画】「年子じゃなくて三つ子ちゃんなの？」2人のお世話をする長女ちゃん

ベビーチェアに座る次女ちゃんと三女ちゃんの前に立ち、順番にスプーンでご飯を食べさせる長女ちゃん。動画を撮影していたパパにスプーンを見せると、奥に座る三女ちゃんから、口元へとスプーンを運び食べさせてあげる長女ちゃん。



そして、そのまま次女ちゃんの口へとスプーンを運び食べさせます。長女ちゃんに食べさせてもらい、モグモグとふたりで口を動かす次女ちゃんと三女ちゃん。きちんと順番を守り、妹ふたりにご飯を食べさせる長女ちゃんの姿に、「頼もしすぎる立派なおねーちゃん！」とパパ。



まるで長女ちゃんが年子のお姉ちゃん、次女ちゃんと三女ちゃんが双子ちゃんのよう……！しっかりした長女ちゃんと、うれしそうに食べる次女ちゃんと三女ちゃん。今日も平和な三つ子ちゃんのお食事タイムでした。



動画を撮影したパパ（@tripletpapa3）に話を聞きました。自然妊娠で授かった一卵性の三つ子ちゃん、6歳のお兄ちゃんとの日常を投稿しています。



ーー長女ちゃんに、お姉ちゃんらしさが見られるようになったのは、いつ頃からでしょうか？



「お世話してくれるようになったのは、ちょうど生後12カ月になったくらいですね」



ーー三つ子ちゃんはそれぞれ、どのような性格でしょうか？



「性格は全員違い、長女はしっかりしていてお世話大好き、次女はマイペースでお気に入りのクッションさえあれば1人で寝ることができます。三女はパパっ子で、パパがいないと寝られないですね」



ーー1歳になった三つ子ちゃん、今までの子育てを振り返ってみていかがでしょうか？



「いやー！ここまでが本当に大変でしたね。三つ子が生まれて急遽引っ越しして、新しくソファも買いましたが、一度もゆっくり座ってテレビを見たりできていないですね。フォロワー1万人突破記念のプレゼントで、来月はディズニーランドに行って楽しませたいと思います！」



頼もしい長女ちゃんと、うれしそうにご飯を食べる次女ちゃんと三女ちゃんに多くのコメントが寄せられました。



「一緒に生まれてきたのにふたりの世話してるの、しっかり者すぎる！」

「年子じゃなくて、三つ子ちゃんなの！？お姉ちゃん凄すぎる！」

「下の子もイヤイヤしないで、食べてるの可愛い…」

「この年で、もう責任感がすげぇw」

「生まれたの、数分の差くらいなはずなのに（笑）」



TikTok（@tripletpapa3）では、三つ子ちゃんの成長記録やワンオペ育児での日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）