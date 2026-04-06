ドジャースは５日（日本時間６日）、右脇腹痛を発症したムーキー・ベッツ内野手（３３）を負傷者リストに入れた。代役にキム・ヘソン（金慧成）を登録し、この日のナショナルズ戦に守備固めで途中出場した。

ベッツは前日４日（同５日）の初回の第１打席でハーフスイングした際に異変が起きたといい、走塁時に違和感を覚え、直後の守備からベンチに下がっていた。ベッツは開幕から打率１割７分９厘、２本塁打、７打点と絶好調ではなかったものの、打線の上位で相手にプレッシャーをかけるだけでなく、正遊撃手として攻守の要の一人だった。

この日の試合前、デーブ・ロバーツ監督（５３）は「難しい箇所なので具体的な復帰時期は控えたい」とした上で「４〜６週間かかるという見方もあるが、個人的には早く戻れると思っている」と米メディアなどに語った。

これに対し、老舗誌「ＯＮ ＳＩ」は「ベッツはドジャースの（ワールドシリーズの）３連覇に極めて重要な存在であるため、球団は決して復帰を急がせることはないだろう」と指摘。ロバーツ監督については「明確な期限を設けることを避けた」としながらも「復帰時期について楽観的な見方を示した」と伝えた。

脇腹は走攻守すべての動作に連動し、再発のリスクも高い。ロバーツ監督は誰かが負傷した際に期待も込めて実際よりも軽度、期間も短く発言する傾向が広く知られている。米メディアでも何度も物議を醸してきているが、果たして――。