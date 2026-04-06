浅草のど真ん中に「40年続く不法占拠」があった。昭和の“義理人情”で残されたアートは今夏、見納め
東京を代表する一大観光スポット、浅草。628年（推古天皇36年）創建されたという都内最古の寺院・浅草寺を核に、雷門周辺や仲見世商店街といったエリア全体が膨大な外国人観光客（インバウンド）を日々招き入れ続け、毎日が文字通りお祭り騒ぎである。その浅草寺界隈の一画で長年営業してきた、とある商店群の「不法占拠」問題が、2025年12月にニュースで話題となった。
現場は浅草寺から直近にある「浅草伝法院通り商栄会」の32店舗。通りを往来する多くの観光客でにぎわい、地域でも親しまれる存在だったが、実は公道（区道）上に無許可で建物を構えていたのだ。台東区はこれを問題視して立ち退きと道路の原状回復を求め、商店側も存続のため異議申し立てや署名活動などを行っていたが、10年以上の協議を経て和解が成立。2026年の7月末までに撤退する。
商店会の現在の状態はどうなっているのか。不法占拠の商店群が成立する裏側では何があったのか。この記事では現地レポートを交えつつ、筆者なりに想像を巡らせていきたい。
◆伝法院の壁面に沿って建つ小さい和風商店群
仲見世通りを浅草寺エリアの縦糸とした時、そこへ横糸のように直行するのが伝法院通りである。その名の由来である「伝法院」は浅草寺の本坊（住職や上級僧侶の住居、または寺務を行う建物）であり、現在は寺運営の幼稚園が置かれているほか、敷地内には閑静な和風庭園が広がっている。
伝法院通りは東端の馬道通りから、西端はホッピー通りや浅草六区の交わる五叉路までをつなぐ。東西の徒歩移動に便利で、特に仲見世や浅草公会堂の近くでは「メンチカツ」「カレーパン」といったテイクアウトのほか、多くの飲食店やカフェ、小洒落たショップが立ち並び、平日でも大盛況である。
この通りを仲見世から六区の方向に歩いていくと、右手には2階建ての小さい店舗が続くのだが、途中からさらに小さな平屋の列へ変わる。ここから先が浅草伝法院通り商栄会の店舗群だ。（※以下『商栄会』と記載）
◆プレハブ小屋のようだが「不法占拠」には見えない
商栄会が成立したのは、現在から半世紀近く前の1977年。店舗の一つ一つは非常に小さく、床面積に直せば三畳あるかどうか。取り扱う商材は一部の駄菓子屋を除き、衣料品・小物雑貨・小道具・アクセサリーなどの販売がメインである。
こぢんまりとした店舗規模がむしろ和の「粋（いき）」を感じさせる。浅草巡り中のインバウンド層がここで脚を止めて、ショッピングに興じる様子も珍しくない。例えるなら縁日の屋台や、あるいは江戸時代の市場に並んでいたであろう商店のような佇まいである。事前情報がなければ、ここが「不法占拠」だとは誰も想像しないだろう。
一方、商栄会の建物を側面から見ると、通常の店舗とは異質な造りにも気付かされる。まず、建物の作りは非常に簡素で、ちゃんとした建物というよりはプレハブ小屋に近い。関東大震災後の1925年（大正14年）に建てられた仲見世商店街の建築物が、低層の長屋建築ながらどっしりした安定感があるのとは対照的である。
また、よく見ると伝法院の塀との間には隙間があり、ここの建物が「公道の上に建っているだけの仮小屋」であることがよく分かる。こうした建築は、都内でもここでしか見られないのではないか。
◆商栄会と台東区で10年以上の摩擦のうえ決着
商栄会が「不法占拠」状態のまま成立した経緯や、その後の台東区行政との摩擦については、既に複数のニュースで解説されている。ここでは一連の経緯を簡潔に振り返っていこう。
1977年、伝法院の前にあった旧台東区役所を現在の上野駅近くに移設し、旧役所を文化施設（後の浅草公会堂）へ建て替える計画が持ち上がる。そこから程近い路上（現在の商栄会にあたる場所）では、既に多くの露天商が物を売っていた。当時の台東区長・内山榮一（うちやま えいいち）氏は、区画整理のため露天商達に一時立ち去りを要求。その代わり、区画整理後に彼らへ同じ場所を商業のため再提供することと、路上への店舗建設許可を「口頭で」認めたのだ。これが商栄会の成り立ちである。
現場は浅草寺から直近にある「浅草伝法院通り商栄会」の32店舗。通りを往来する多くの観光客でにぎわい、地域でも親しまれる存在だったが、実は公道（区道）上に無許可で建物を構えていたのだ。台東区はこれを問題視して立ち退きと道路の原状回復を求め、商店側も存続のため異議申し立てや署名活動などを行っていたが、10年以上の協議を経て和解が成立。2026年の7月末までに撤退する。
◆伝法院の壁面に沿って建つ小さい和風商店群
仲見世通りを浅草寺エリアの縦糸とした時、そこへ横糸のように直行するのが伝法院通りである。その名の由来である「伝法院」は浅草寺の本坊（住職や上級僧侶の住居、または寺務を行う建物）であり、現在は寺運営の幼稚園が置かれているほか、敷地内には閑静な和風庭園が広がっている。
伝法院通りは東端の馬道通りから、西端はホッピー通りや浅草六区の交わる五叉路までをつなぐ。東西の徒歩移動に便利で、特に仲見世や浅草公会堂の近くでは「メンチカツ」「カレーパン」といったテイクアウトのほか、多くの飲食店やカフェ、小洒落たショップが立ち並び、平日でも大盛況である。
この通りを仲見世から六区の方向に歩いていくと、右手には2階建ての小さい店舗が続くのだが、途中からさらに小さな平屋の列へ変わる。ここから先が浅草伝法院通り商栄会の店舗群だ。（※以下『商栄会』と記載）
◆プレハブ小屋のようだが「不法占拠」には見えない
商栄会が成立したのは、現在から半世紀近く前の1977年。店舗の一つ一つは非常に小さく、床面積に直せば三畳あるかどうか。取り扱う商材は一部の駄菓子屋を除き、衣料品・小物雑貨・小道具・アクセサリーなどの販売がメインである。
こぢんまりとした店舗規模がむしろ和の「粋（いき）」を感じさせる。浅草巡り中のインバウンド層がここで脚を止めて、ショッピングに興じる様子も珍しくない。例えるなら縁日の屋台や、あるいは江戸時代の市場に並んでいたであろう商店のような佇まいである。事前情報がなければ、ここが「不法占拠」だとは誰も想像しないだろう。
一方、商栄会の建物を側面から見ると、通常の店舗とは異質な造りにも気付かされる。まず、建物の作りは非常に簡素で、ちゃんとした建物というよりはプレハブ小屋に近い。関東大震災後の1925年（大正14年）に建てられた仲見世商店街の建築物が、低層の長屋建築ながらどっしりした安定感があるのとは対照的である。
また、よく見ると伝法院の塀との間には隙間があり、ここの建物が「公道の上に建っているだけの仮小屋」であることがよく分かる。こうした建築は、都内でもここでしか見られないのではないか。
◆商栄会と台東区で10年以上の摩擦のうえ決着
商栄会が「不法占拠」状態のまま成立した経緯や、その後の台東区行政との摩擦については、既に複数のニュースで解説されている。ここでは一連の経緯を簡潔に振り返っていこう。
1977年、伝法院の前にあった旧台東区役所を現在の上野駅近くに移設し、旧役所を文化施設（後の浅草公会堂）へ建て替える計画が持ち上がる。そこから程近い路上（現在の商栄会にあたる場所）では、既に多くの露天商が物を売っていた。当時の台東区長・内山榮一（うちやま えいいち）氏は、区画整理のため露天商達に一時立ち去りを要求。その代わり、区画整理後に彼らへ同じ場所を商業のため再提供することと、路上への店舗建設許可を「口頭で」認めたのだ。これが商栄会の成り立ちである。