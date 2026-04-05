3度の結婚を経験し、現在は21歳から7歳まで、4人の子供を育てる母として奮闘する土屋アンナが、自身の波乱万丈な歩みと、子育てに悩み続けた葛藤の日々を告白した。

【映像】21歳、16歳、9歳、7歳…土屋アンナの4人の子供たちと自慢の母親（顔出しあり）

4月5日放送のABEMA『秘密のママ園 Season2』のコーナー「のぞき見！隣のママ」では、土屋アンナのプライベートに密着。14歳でモデルデビューし、20歳で出演した映画『下妻物語』で数々の映画賞を受賞、人気絶頂の中で結婚・妊娠を発表した当時の軌跡が紹介された。華やかな経歴の一方で、私生活では3度の結婚を経て二男二女を育てる母となった土屋。「すべてが間違っているかもしれないとも思うし、葛藤だらけだった」と、正解のない育児に一人で悩み抜いてきた過去を赤裸々に明かした。

そんな彼女の支えとなったのは、昨年、膵臓がんで他界した母・マユミさんの存在だった。シングルマザーとして土屋を厳しく、かつ「人と違っていい」と育て上げた母は、亡くなる前に土屋の自由な子育てを見て「アンナには厳しくしすぎちゃったけど、孫たちを見てると自由でいいわよね。私もそうすれば良かったわ」と言葉をかけたという。否定されていると思っていた自分の育て方を母が認めてくれたことで、土屋は「完璧を目指そうとすると疲れちゃう。大丈夫、なんとかなるさ」と、自分を肯定できるようになったと語った。

現在、自宅ではスッピンで大量の洗濯物を回し、1日に5、6回掃除機をかけるなど、パワフルに家事をこなす土屋。夕食作りでは、子供たちが食べた後に残ったものを一番最後に食べるという徹底した「子供優先」の姿勢を貫いている。「食べさせたいという思いが生きがい」と語り、子供たちが笑い、食べ、時には喧嘩する日常を「これ以上の幸せはない」と噛み締める土屋のロックで深い母性に、スタジオのMC陣からも惜しみない拍手が送られた。