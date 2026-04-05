【漢字クイズ】「踏襲」or「踏習」正解はどっち？この言葉、聞いたことある...？

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

いったい「踏襲」と「踏習」では、どちらが正しいでしょうか？

「襲」と「習」は紛らわしいですよね。

正解は、「踏襲（とうしゅう）」でした！

踏襲とは、前の人のやり方や方針などをそのまま受け継ぐことを意味します。

つまり、新しく作り変えるのではなく、既存の形式や方法を引き継ぐということです。

文脈によっては安定感を示すこともあれば、変化が少ないという含みを持つ場合もありますよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）