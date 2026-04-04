山下智久が仏農事功労章「シュヴァリエ」受勲！『神の雫/Drops of God』が繋いだ日仏の絆と世界への反響

ドラマ『神の雫/Drops of God』で製作総指揮および主演を務めた山下智久が、フランス共和国の農事功労章（オルドル・デュ・メリット・アグリコル／Ordre du Mérite Agricole）を受勲した。

『神の雫/Drops of God』が日仏文化交流の架け橋に

本授与は、ドラマ『神の雫/Drops of God』がフランス国内で大きな反響を呼び、フランスの食文化やワイン文化への関心を高めるなど、農事分野の振興に貢献した功績が高く評価されたもの。原作漫画を手がけた亜樹直(樹林ゆう子、樹林伸両)は、2011年に同勲章のシュヴァリエ（Chevalier）を受勲されているが、今回は一つ上の位階であるオフィシエ（Officier）を新たに授与された。

3月31日に在日フランス大使館で行われた農事功労章叙勲式では、ジャン=ノエル・バロ ヨーロッパ・外務大臣より記念メダルが授与され、3名から授与直後の喜びのコメントが発表された。式典には小野田紀美大臣も駆けつけ、日本とフランスの文化交流がさらに深まることへの期待を寄せた。

山下智久が語るワインと文化の奥深さ

受勲に際し、山下は「一生に一度と言えるほどの栄誉ある賞をいただき、心より感謝申し上げます」と感無量の面持ちでコメント。

自身が演じた遠峰一青という役を通して、フランスが誇るワインと食文化の素晴らしさを世界に届けられたことを表現者として光栄に感じているという。「ワインは単なる飲み物ではなく、その土地の歴史や人々の想いが込められた文化そのものだと気づきました」と語り、約2年間に及ぶ撮影期間中、脚本家の自宅でワインと牡蠣を囲みながら語り合った温かな時間が今も深く心に残っていると明かした。

さらに、「この作品に全力を注ぐことで、日本とフランスを結ぶ絆をより強固なものにできたのであれば、これ以上の喜びはありません。これからも俳優、そしてアーティストとして、文化の架け橋になれるような活動を続けていきたいです」と、今後の展望を力強く語った。

国際エミー賞制覇の話題作、待望のシーズン2も独占配信中

『神の雫/Drops of God』は、日本のワインブームの火付け役となった伝説的人気漫画を実写化した国際ドラマ。原作では男性だった主人公・神咲雫をフランス人女性のカミーユに置き換え、山下演じる聡明なワイン評論家・一青を“もう一人の主人公”に据えた大胆なアレンジが話題を呼んだ。

2024年11月には、第52回国際エミー賞で「連続ドラマ部門」を受賞するという快挙を達成。フランス・パリの遺産相続を巡る対決から始まった物語は、今や世界中で高く評価されている。

現在Huluでは、続編となるシーズン2が全話独占配信中だ。山下とフルール・ジェフリエが続投し、監督のオデッド・ラスキン、プロデューサーのクラウス・ジマーマンらシーズン1の主要スタッフが再集結。一青とカミーユが、世界最高のワインの起源を求めて世界を巡る過酷な試練に立ち向かう。日本、フランスを含む世界5カ国を舞台に、ワインを通して人生と運命が交差する壮大な物語を、ぜひその目で確かめてほしい。

『神の雫/Drops of God』シーズン1〜2はHuluで独占配信中。（海外ドラマNAVI）

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